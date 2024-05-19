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Усик показал свой новый пояс чемпиона мира в тяжелом весе

Александр Усик, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 10:44 Фото: Instagram/usykaa
Украинский боксер Александр Усик показал фанатам новый пояс чемпиона мир в тяжелом весе, который ему удалось завоевать в бою против Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии, в ночь на 19 мая, сообщает Zakon.kz.

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Свой трофей абсолютный чемпион мира в тяжелом весе опубликовал на странице в Instagram.

"Добро пожаловать в семью", – подписал пост украинский боксер.

Позже Усик в сторис опубликовал фотографию со всеми своими трофеями.

трофеи, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 10:44

Фото: Instagram/usykaa

Александр Усик остается непобежденным. В его активе 22 победы в 22 боях. Тайсон Фьюри потерпел первое поражение в карьере, бой с украинцем был для него 36-м по счету. Благодаря этой недавней победе украинский спортсмен стал первым с 1999 года, кому удалось стать абсолютным чемпионом мира по боксу.

Александр Усик в бою за титул абсолютного чемпиона мира одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри раздельным решением судей.

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