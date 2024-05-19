Усик показал свой новый пояс чемпиона мира в тяжелом весе
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Свой трофей абсолютный чемпион мира в тяжелом весе опубликовал на странице в Instagram.
"Добро пожаловать в семью", – подписал пост украинский боксер.
Позже Усик в сторис опубликовал фотографию со всеми своими трофеями.
Фото: Instagram/usykaa
Александр Усик остается непобежденным. В его активе 22 победы в 22 боях. Тайсон Фьюри потерпел первое поражение в карьере, бой с украинцем был для него 36-м по счету. Благодаря этой недавней победе украинский спортсмен стал первым с 1999 года, кому удалось стать абсолютным чемпионом мира по боксу.
Александр Усик в бою за титул абсолютного чемпиона мира одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри раздельным решением судей.