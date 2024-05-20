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Джикия попрощался с болельщиками и командой "Спартак"

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 05:45 Фото: Instagram/fcsm_official
19 мая капитан и защитник московского "Спартака" Георгий Джикия попрощался с болельщиками и командой "Спартак", сообщает Zakon.kz.

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Таким образом он сыграл свой последний домашний матч как капитан и защитник московского "Спартака". Болельщики встретили спортсмена аплодисментами и скандированием фамилии. Символично, что на этом матче против "Рубина" он был признан лучшим игроком.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 05:45

Фото: Instagram/fcsm_official

По информации футбольного клуба, контракт с 30-летним защитником истекает в конце нынешнего сезона и не будет продлен. Джикия провел за "красно-белых" 214 матчей и забил пять голов.

"Воскресный домашний матч против "Рубина" станет для Георгия прощальным на "Лукойл Арене" в качестве игрока "красно-белых". Мы благодарим Георгия за тот большой вклад, который он внес в историю "Спартака"! Спасибо за все эти годы и удачи, капитан!" – говорится в сообщении.

В этот же день "Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ четвертый сезон подряд.

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