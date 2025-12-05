"Барысу" после четырех неудач удалось порадовать фанатов победой над "Спартаком"
Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с московским "Спартаком" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.
Ансар Шайхмедденов открыл счет в первом периоде, но затем в воротах Адама Шила побывали две безответные шайбы. Во второй части игры гости увеличили разрыв, однако Райли Уолш и Джейк Масси ситуацию выровняли. Заключительная двадцатиминутка ничего не изменила, а в овертайме сильнее оказался "Барыс" – 4:3.
"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Спартак" (Москва, Россия) 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0):
- 1:0 – 05:03 Шайхмедденов (Масси, Данияр). В равенстве
- 1:1 – 08:36 Порядин (Иванов). В равенстве
- 1:2 – 13:45 Пивчулин (Беляев, Бычков). В равенстве
- 1:3 – 23:10 Локхарт (Ружичка, Миронов). В большинстве
- 2:3 – 29:53 Уолш (Данияр). В равенстве
- 3:3 – 32:08 Масси. В равенстве
- 4:3 – 62:05 Веккьоне (Морелли, Маккошен). В равенстве
Вратари: Шил – ЗагидулинШтраф: 12:16 (6:8, 6:6, 0:2, 0:0).
7 декабря "Барыс" в Астане встретится с новосибирской "Сибирью".
Ранее "Барыс" разочаровал фанатов четырьмя подряд поражениями в матче КХЛ.
