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Ангелина Лукас сопернице из Индонезии: Я покажу тебе нашу школу бокса

Ангелина Лукас сопернице из Индонезии: Я покажу тебе нашу школу бокса, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 06:00 Фото: Instagram.com/angelina_lukas1997
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас рассказала, с кем выйдет на бой 30 мая в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

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Как написала Лукас в Instagram это будет спортсменка из Индонезии Харма Йести (1-3-1, 0 КО).

"Я покажу тебе нашу школу бокса! Это будет мой 11-й профессиональный бой. Поехали! 30 мая. Рейтинговый бой", - написала Лукас.

Поклонники нашей самой эффектной боксерши верят в ее победу и поддержали девушку в сети.

  • Казахстан это большая страна которая тебя любит и всегда ждет от тебя только победы.
  • Мы любим тебя и верим в твою победу, ты наш чемпион
  • Удачи и легкой победы, вперед газуй, Тараз с тобой
  • Алга, Сестрёнка
  • Let's go, Champ
  • Ангелина, Казахстан гордится тобой
  • Своими ручками творишь историю, умница девочка краш


Ранее 25 апреля Ангелина Лукас победила техническим нокаутом в пятом раунде индианку Мамту Сингх (5-2, 2 КО) и завоевала два второстепенных пояса чемпионки мира во втором наилегчайшем весе — по версиям WIBF и WBF.


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