Ангелина Лукас сопернице из Индонезии: Я покажу тебе нашу школу бокса

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас рассказала, с кем выйдет на бой 30 мая в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

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Как написала Лукас в Instagram это будет спортсменка из Индонезии Харма Йести (1-3-1, 0 КО).

"Я покажу тебе нашу школу бокса! Это будет мой 11-й профессиональный бой. Поехали! 30 мая. Рейтинговый бой", - написала Лукас.

Поклонники нашей самой эффектной боксерши верят в ее победу и поддержали девушку в сети.

Казахстан это большая страна которая тебя любит и всегда ждет от тебя только победы.

Мы любим тебя и верим в твою победу, ты наш чемпион



Удачи и легкой победы, вперед газуй, Тараз с тобой

Алга, Сестрёнка

Let's go, Champ

Ангелина, Казахстан гордится тобой

Своими ручками творишь историю, умница девочка краш







Ранее 25 апреля Ангелина Лукас победила техническим нокаутом в пятом раунде индианку Мамту Сингх (5-2, 2 КО) и завоевала два второстепенных пояса чемпионки мира во втором наилегчайшем весе — по версиям WIBF и WBF.



