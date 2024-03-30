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Ангелина Лукас готова к войне на ринге

Ангелина Лукас готова к войне на ринге, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 07:57 Фото: Instagram.com/angelina_lukas1997
Казахстанская боксерша Ангелина Лукас готовится к девятому бою в карьере, который пройдет в Таиланде с Тханьярат Джаиклом сегодня, 30 марта, в рамках вечера бокса в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

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"День боя. В конце 2021 года меня спас профессиональный бокс, который протянул мне руку и дал надежду и силу двигаться дальше. А уже скоро состоится мой девятый бой в карьере, я никогда не ищу легких путей и легких противников, завтра я готова к войне и готова показать свой собственный боксерский стиль и показать всему миру, кто я есть!" – написала Лукас на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ангелина Лукас провела свой предыдущий бой тоже в Бангкоке. Она досрочно в четвертом раунде победила Кадесару Джадпакди (7-4, 4 КО).


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