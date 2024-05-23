Опубликовано видео мирового рекорда по пробиванию пенальти в Израиле

В израильском футбольном первенстве третьего дивизиона установили мировой рекорд по продолжительности в серии пенальти, игроки выполнили 56 ударов. В итоге команда "Димона" победила коллектив "Шимшон" со счетом 23:22, сообщает Zakon.kz.

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Как передает ESPN, в третьей лиге чемпионата Израиля по футболу состоялся полуфинальный поединок в стадии плей-офф между командами "Димона" и "Шимшон". Основное время матча закончилось вничью – 2:2, затем игра перешла в серию пенальти.

Футболисты обеих команд пробили 56 пенальти, по 28 каждая. В итоге ошибкой одного из игроков соперника воспользовался голкипер "Димона", который принес победу своим коллегам со счетом 23:22.

Прежний рекорд по длительности серии пенальти датируется мартом 2022 года в Англии. Тогда клуб "Вашингтон" переиграл "Бедлингтон" в серии из 54-х пенальти в рамках поединка первого раунда Кубка Эрнеста Армстронга.

Если "Димона" празднует свой мировой рекорд в серии 11-метровых ударов, то футболисты итальянской "Аталанты" радуются дебютному успеху на евроарене.

Героем финальной битвы Лиги Европы стал нигерийский форвард "Бергамо Кальчо" Адемола Лукман, который забил три мяча в ворота немецкого "Байера".