Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Опубликовано видео мирового рекорда по пробиванию пенальти в Израиле

Футбол Мировой рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 12:14 Фото: pixabay
В израильском футбольном первенстве третьего дивизиона установили мировой рекорд по продолжительности в серии пенальти, игроки выполнили 56 ударов. В итоге команда "Димона" победила коллектив "Шимшон" со счетом 23:22, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Как передает ESPN, в третьей лиге чемпионата Израиля по футболу состоялся полуфинальный поединок в стадии плей-офф между командами "Димона" и "Шимшон". Основное время матча закончилось вничью – 2:2, затем игра перешла в серию пенальти.

Футболисты обеих команд пробили 56 пенальти, по 28 каждая. В итоге ошибкой одного из игроков соперника воспользовался голкипер "Димона", который принес победу своим коллегам со счетом 23:22.

Прежний рекорд по длительности серии пенальти датируется мартом 2022 года в Англии. Тогда клуб "Вашингтон" переиграл "Бедлингтон" в серии из 54-х пенальти в рамках поединка первого раунда Кубка Эрнеста Армстронга.

Если "Димона" празднует свой мировой рекорд в серии 11-метровых ударов, то футболисты итальянской "Аталанты" радуются дебютному успеху на евроарене.

Героем финальной битвы Лиги Европы стал нигерийский форвард "Бергамо Кальчо" Адемола Лукман, который забил три мяча в ворота немецкого "Байера".

Читайте также

Вышел фильм, посвященный одному из любимых казахстанских футболистов
Вышел фильм, посвященный одному из любимых казахстанских футболистов Игорю Шацкому
Футбол Комент тренера
Наставник "Байера" назвал причину поражения от "Аталанты"
Футбол Рекорд ЛЕ
Хет-трик Лукмана стал рекордом в истории финалов Лиги Европы
Куандык Шынасилов
Израиль 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: