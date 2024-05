Хет-трик Лукмана стал рекордом в истории финалов Лиги Европы

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

26-летний вингер "Бергамо Кальчо" забил три мяча в ворота немецкого "Байера" в решающем поединке Лиги Европы. Нигериец родом из Англии оформил свои голы на 12-й, 26-й и 75-й минутах финального матча.

Тем самым Адемола Лукман стал первым футболистом, забившим три гола в финале Лиги Европы.

THE FIRST PLAYER TO SCORE A HAT-TRICK IN A SINGLE LEG UEFA CUP / EUROPA LEAGUE FINAL.



ADEMOLA LOOKMAN.#UELFINAL pic.twitter.com/uhdaJBvHoX