Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Хет-трик Лукмана стал рекордом в истории финалов Лиги Европы

Футбол Рекорд ЛЕ, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 10:06 Фото: Instagram/atalantabc
В ночь на 23 мая нигерийский футболист итальянского клуба "Аталанта" Адемола Лукман отметился новым рекордом в истории футбола. Он первым оформил хет-трик в финале Лиги Европы УЕФА, что не удавалось ни одному из футболистов, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

26-летний вингер "Бергамо Кальчо" забил три мяча в ворота немецкого "Байера" в решающем поединке Лиги Европы. Нигериец родом из Англии оформил свои голы на 12-й, 26-й и 75-й минутах финального матча.

Тем самым Адемола Лукман стал первым футболистом, забившим три гола в финале Лиги Европы.

Сам же автор рекорда не скрыл своей радости и чувства счастья от трех голов в финале.

"Мы сыграли фантастически, с самого начала продемонстрировали свое стремление. Неподражаемо сыграли в первом тайме и не стали далее почивать на лаврах. Последние два года клуб и тренер поддерживали меня, предоставляя мне время и поддержку, чтобы мог играть и демонстрировать свою игру в рамках нашего стиля. И это помогло мне поднять игру на совершенно новый уровень. Благодарен, мы сотворили историю и завоевали титул для Бергамо".Адемола Лукман

Хет-трик Лукмана стал первым в финале еврокубков в XXI веке. В последний раз это сумел сделать Юппа Хайнкес "Боруссия" (Мюнхенгладбах), который трижды поразил ворота голландского "Твенте" во ответном финальном матче Кубка УЕФА-1975 (0:0, 5:1). На тот момент финалы проходили из двух игр (до 1988 года).

"Леверкузен – команда топ-уровня, до финала они не проигрывали. Испытываю огромное уважение к ним за то, что они сделали в этом году. Мы хорошо подготовились и правильно выполнили план на игру. Всегда был уверен в способности создавать моменты, забивать голы, помогать партнерам по команде. Возможно, это могло случиться и раньше, но это случилось сейчас. Но это только начало. Надеюсь, что таких вечеров будет больше, и мы будем играть все лучше и лучше".Адемола Лукман

Таким образом, Лукман прервал фантастическую серию "Байера" без поражений из 51-го матча. "Фармацевты" никому не проигрывали с мая 2023 года, 42 победы и 9 ничьих.

Уступив "Аталанте", у команды Хаби Алонсо есть еще шанс взять другой титул. "25 мая "аптекари" встретятся с "Кайзерслаутерном" в финале Кубка Германии.

"Фармацевты" главную цель сезона уже выполнили, став впервые чемпионами Бундеслиги.

Читайте также

Футбол Комент тренера
Наставник "Байера" назвал причину поражения от "Аталанты"
Чемпионку мира по фехтованию оправдали по допинг-скандалу
Чемпионку мира по фехтованию оправдали по допинг-скандалу
Футбол
"Богиня" или "фармацевты" – итоги битвы "Аталанты" с "Байером"
Куандык Шынасилов
УЕФА 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане: полиция сделала заявление
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Дождь со снегом и похолодание вновь вернутся в Казахстан
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Выпуск новой 10-тысячной купюры, как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Выпуск новой 10-тысячной купюры: как быстро нужно будет сдать старые банкноты, рассказали в Нацбанке РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: