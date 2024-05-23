Хет-трик Лукмана стал рекордом в истории финалов Лиги Европы

В ночь на 23 мая нигерийский футболист итальянского клуба "Аталанта" Адемола Лукман отметился новым рекордом в истории футбола. Он первым оформил хет-трик в финале Лиги Европы УЕФА, что не удавалось ни одному из футболистов, сообщает Zakon.kz.

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26-летний вингер "Бергамо Кальчо" забил три мяча в ворота немецкого "Байера" в решающем поединке Лиги Европы. Нигериец родом из Англии оформил свои голы на 12-й, 26-й и 75-й минутах финального матча.

Тем самым Адемола Лукман стал первым футболистом, забившим три гола в финале Лиги Европы.

THE FIRST PLAYER TO SCORE A HAT-TRICK IN A SINGLE LEG UEFA CUP / EUROPA LEAGUE FINAL.



ADEMOLA LOOKMAN.#UELFINAL pic.twitter.com/uhdaJBvHoX — Squawka (@Squawka) May 22, 2024

Сам же автор рекорда не скрыл своей радости и чувства счастья от трех голов в финале.

"Мы сыграли фантастически, с самого начала продемонстрировали свое стремление. Неподражаемо сыграли в первом тайме и не стали далее почивать на лаврах. Последние два года клуб и тренер поддерживали меня, предоставляя мне время и поддержку, чтобы мог играть и демонстрировать свою игру в рамках нашего стиля. И это помогло мне поднять игру на совершенно новый уровень. Благодарен, мы сотворили историю и завоевали титул для Бергамо". Адемола Лукман

Хет-трик Лукмана стал первым в финале еврокубков в XXI веке. В последний раз это сумел сделать Юппа Хайнкес "Боруссия" (Мюнхенгладбах), который трижды поразил ворота голландского "Твенте" во ответном финальном матче Кубка УЕФА-1975 (0:0, 5:1). На тот момент финалы проходили из двух игр (до 1988 года).

"Леверкузен – команда топ-уровня, до финала они не проигрывали. Испытываю огромное уважение к ним за то, что они сделали в этом году. Мы хорошо подготовились и правильно выполнили план на игру. Всегда был уверен в способности создавать моменты, забивать голы, помогать партнерам по команде. Возможно, это могло случиться и раньше, но это случилось сейчас. Но это только начало. Надеюсь, что таких вечеров будет больше, и мы будем играть все лучше и лучше". Адемола Лукман

Таким образом, Лукман прервал фантастическую серию "Байера" без поражений из 51-го матча. "Фармацевты" никому не проигрывали с мая 2023 года, 42 победы и 9 ничьих.

Уступив "Аталанте", у команды Хаби Алонсо есть еще шанс взять другой титул. "25 мая "аптекари" встретятся с "Кайзерслаутерном" в финале Кубка Германии.

"Фармацевты" главную цель сезона уже выполнили, став впервые чемпионами Бундеслиги.