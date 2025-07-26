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Мир

Японии удалось в 40-й раз установить мировой рекорд по продолжительности жизни

Япония в 40 раз установила мировой рекорд по продолжительности жизни, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 18:40 Фото: pixabay
Новый мировой рекорд по продолжительности жизни установили в Японии, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NHK, в 2024 году средняя продолжительность жизни у мужчин в Японии составила 81,09 года, а у женщин – 87,13 года. Как уточняется, государству удалось в 40-й раз установить мировой рекорд.

Согласно данным издания, Япония занимает шестое место по продолжительности жизни среди мужчин. Государство уступает Швеции, Швейцарии и Норвегии.

Минздрав Японии отмечает, что продолжительность жизни в этом году почти не изменилась по сравнению с прошлым. Так, разница показателя у мужчин составила 0,00%, а у женщин – 0,01%.

Ранее неожиданный секрет долгой жизни назвала 103-летняя британка.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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