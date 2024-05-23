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Неймар не примет участие в Кубке Америки – 2024 по футболу

Футбол Пропуск Кубка Америки, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 15:02 Фото: Instagram/neymarjr
Лидер и звезда футбольной сборной Бразилии Неймар не успел восстановиться к началу Copa America 2024. Он пропустит данный турнир и старт сезона в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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Данной информацией поделился главный тренер саудовского футбольного клуба "Аль-Хиляль", португальский специалист Жорже Жезус.

18 октября 2023 года Неймар получил серьезную травму и не смог доиграть первый тайм выездного матча отборочного турнира ЧМ-2026 против команды Уругвая.

"Восстановление при такой травме, как у Неймара, обычно длится 10-11 месяцев. Неймар не сможет вернуться к началу следующего сезона. Думаем, что в сентябре или в октябре, возможно, он сможет сыграть".Жорже Жезус

33-летний форвард сборной Бразилии сейчас проходит восстановление после травмы крестообразных связок колена.

В ноябре 2023 года Неймар успешно перенес операцию и планировал вернуться в футбол через полгода, к началу Кубка Америки. Однако этот план футболиста не сработал.

До травмы, после того как перешел из ПСЖ летом прошлого года, он сыграл за "Аль-Хиляль" всего лишь три матча.

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