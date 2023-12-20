Неймару запретили участвовать в Кубке Америки-2024

Предполагаемое возвращение бразильского футболиста Неймара на поле, которое должно было состояться в начале лета 2024 года, откладывается. Личный врач игрока предупредил, что лидер сборной Бразилии не сможет помочь команде на Copa Аmerica в июне будущего года, сообщает Zakon.kz.

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По информации Globo, врач сборной Бразилии Родриго Ласмар, который проводил операцию и сейчас следит за восстановлением Неймара, подтвердил, что форвард не сыграет на Кубке Америки-2024.

"Слишком рано, нет смысла пропускать отдельные этапы восстановления и подвергать себя бессмысленным рискам. Нужно быть терпеливым, очень важно дать телу время на восстановление. Ожидаем, что Неймар вернется на поле к августу и снова заиграет на высоком уровне". Родриго Ласмар, врач Неймара

Неймар получил травму левого колена 18 октября в матче отборочного раунда ЧМ-2026 между Бразилией и Уругваем. У 31-летнего форварда саудовского "Аль-Хиляля" обнаружили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска. Сейчас он проходит курс лечения под руководством Родриго Ласмара.

Если прогнозы медиков подтвердятся, то Неймар в очередной раз попрощается с мечтой выиграть Кубок Америки. Два года назад этот шанс у него отобрал аргентинец Лионель Месси, который со своей сборной в финале турнира обыграл Бразилию со счетом 1:0.

Помимо травм, у Неймара есть и другие проблемы. Он недавно распрощался с очередной девушкой, матерью своего второго ребенка. Футболист и его подруга Бруна Бьянкарди официально расстались спустя месяц после рождения дочери Мэви.