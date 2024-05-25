Швеция закачалась, Чехия ожила: что ждать от полуфиналов ЧМ?

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Швеция – Чехия. 25 мая, 17:20 (время Астаны)

И Швецию, и Чехию можно назвать командами, которые удивили в четвертьфинале. Хоккеисты "Тре Крунур", имея лучшую защиту на турнире, набрав максимальное количество очков на групповом этапе, побеждая всегда с крупным счетом, считаясь до этого едва ли не главным претендентом на "золото", едва не вылетели. Команда, которая привезла максимально топовый состав из игроков НХЛ, едва не проиграла скромной Финляндии.

Суоми со скрипом залетели в плей-офф с четвертого места и в поединке с такой машиной, как Швеция, выглядели однозначными аутсайдерами. Однако лишь на 56-й минуте "сине-желтые" смогли открыть счет, а их непогрешимая оборона не выстояла и успела пропустить до окончания основного времени. Лишь в овертайме команда вышла в полуфинал (2:1 ОТ).

Чехия в противостоянии с США, напротив, считалась аутсайдером, хоть и играет при родных трибунах. Но американцы, имея лучшее нападение среди всех участников ЧМ, в четвертьфинале не смогли забить ни разу. В 1/2 хозяева прошли благодаря единственному голу на 27-й минуте от Павла Заха, реализовавшего большинство.

Итого, что мы имеем? Шведы все-таки не выглядят непобежденными. Если они не сумеют собраться за день отдыха, то Чехия, мобилизовавшись, дожмет противника и станет первым финалистом на домашнем чемпионате мира.

Эксперты Olimpbet считают, что шансы Швеции на проход дальше выше совсем ненамного. Победитель матча: Швеция – 1.73, Чехия – 2.1. Есть вероятность, что основное время завершится ничьей: Х – 4.04.

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Фото: Olimpbet

Канада – Швейцария. 25 мая, 21:20

А в этой паре сошлись лидеры группы А. Канада заняла первое место, набрав в семи играх 19 очков, а Швейцария стала второй, отставая на два балла. "Кленовые листья" ожидаемо выбили в четвертьфинале Словакию (6:3). А Швейцария, также прогнозируемо, расправилась с неубедительной Германией (3:1). Хотя соперники предсказуемо вышли в полуфинал, матч все равно будет полон неожиданностей.

На групповом этапе канадцы победили, но лишь 3:2. И, поведя первыми в счете, потом были вынуждены отыгрываться. "Крестоносцам" вполне по силам взять реванш. Тем интереснее, что представители Канады хорошо умеют отбирать у соперников шайбы, а игроки Швейцарии наносят много бросков по воротам соперника.

Аналитики Olimpbet уверены, что "кленовые листья" не позволят сопернику взять реванш. Победитель матча: Канада – 1.47, Швейцария – 2.66. От этой встречи стоит ожидать большое количество голов: Тот (5.5) Б – 2.13.

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Источник: Olimpbet Arena