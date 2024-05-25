Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Швеция закачалась, Чехия ожила: что ждать от полуфиналов ЧМ?

Швеция – Чехия, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 14:46 Фото: Olimpbet
На Чемпионате мира по хоккею пора решающих матчей и результаты могут быть очень непредсказуемые. Аналитику на них предлагает самый популярный букмекер Казахстана.

Швеция – Чехия. 25 мая, 17:20 (время Астаны)

И Швецию, и Чехию можно назвать командами, которые удивили в четвертьфинале. Хоккеисты "Тре Крунур", имея лучшую защиту на турнире, набрав максимальное количество очков на групповом этапе, побеждая всегда с крупным счетом, считаясь до этого едва ли не главным претендентом на "золото", едва не вылетели. Команда, которая привезла максимально топовый состав из игроков НХЛ, едва не проиграла скромной Финляндии.

Суоми со скрипом залетели в плей-офф с четвертого места и в поединке с такой машиной, как Швеция, выглядели однозначными аутсайдерами. Однако лишь на 56-й минуте "сине-желтые" смогли открыть счет, а их непогрешимая оборона не выстояла и успела пропустить до окончания основного времени. Лишь в овертайме команда вышла в полуфинал (2:1 ОТ).

Чехия в противостоянии с США, напротив, считалась аутсайдером, хоть и играет при родных трибунах. Но американцы, имея лучшее нападение среди всех участников ЧМ, в четвертьфинале не смогли забить ни разу. В 1/2 хозяева прошли благодаря единственному голу на 27-й минуте от Павла Заха, реализовавшего большинство.

Итого, что мы имеем? Шведы все-таки не выглядят непобежденными. Если они не сумеют собраться за день отдыха, то Чехия, мобилизовавшись, дожмет противника и станет первым финалистом на домашнем чемпионате мира.

Эксперты Olimpbet считают, что шансы Швеции на проход дальше выше совсем ненамного. Победитель матча: Швеция – 1.73, Чехия – 2.1. Есть вероятность, что основное время завершится ничьей: Х – 4.04.

Выигрывайте с Olimpbet дважды! Собирайте выигрышные коэффициенты на событиях чемпионата мира по хоккею и разбирайте призовой фонд в 3 млн тенге. Торопитесь, акция ICE EXPRESS завершается 26 мая!

Канада – Швейцария, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 14:46

Фото: Olimpbet

Канада – Швейцария. 25 мая, 21:20

А в этой паре сошлись лидеры группы А. Канада заняла первое место, набрав в семи играх 19 очков, а Швейцария стала второй, отставая на два балла. "Кленовые листья" ожидаемо выбили в четвертьфинале Словакию (6:3). А Швейцария, также прогнозируемо, расправилась с неубедительной Германией (3:1). Хотя соперники предсказуемо вышли в полуфинал, матч все равно будет полон неожиданностей.

На групповом этапе канадцы победили, но лишь 3:2. И, поведя первыми в счете, потом были вынуждены отыгрываться. "Крестоносцам" вполне по силам взять реванш. Тем интереснее, что представители Канады хорошо умеют отбирать у соперников шайбы, а игроки Швейцарии наносят много бросков по воротам соперника.

Аналитики Olimpbet уверены, что "кленовые листья" не позволят сопернику взять реванш. Победитель матча: Канада – 1.47, Швейцария – 2.66. От этой встречи стоит ожидать большое количество голов: Тот (5.5) Б – 2.13.

Ставка без поражений! Olimpbet предлагает акцию для новых клиентов: если ваш первый прогноз не сыграл, букмекер №1 в Казахстане компенсирует его стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Источник: Olimpbet Arena

Читайте также

&quot;Манчестер Сити&quot; – &quot;Манчестер Юнайтед&quot;
Манкунианское дерби и начало новой серии для "Байера"
Хави
"Барселона" уволила Хави с поста главного тренера
Асем Орынбай
Казахстан завоевал очередную лицензию на Олимпийские игры в Париже
Айсулу Омарова
Канада Чехия Швейцария Швеция 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В каких регионах Казахстана еще будет снег
В каких регионах Казахстана ожидается снег, рассказали синоптики
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Токаев вновь &quot;дарит&quot; надежду обманутым казахстанцам
Токаев вновь "дарит" надежду обманутым казахстанцам
Аким Шымкента стал очередной жертвой мошенников
Аким Шымкента стал очередной "жертвой" мошенников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: