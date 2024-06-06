Обидчицы Рыбакиной и Соболенко – в полуфинале "Ролан Гаррос"

Неожиданными результатами оборачиваются баталии на Открытом чемпионате Франции. Свои аналитику на матчи 6 июня дали букмекеры.

Ига Свентек (Польша) – Кори Гауфф (США). 6 июня, 18:00 (время Астаны)

В женском розыгрыше "Ролан Гаррос" сегодня тот случай, когда полуфинал будет круче, чем финальный матч. Ожидалось, что в 1/2-ю выйдут четыре сильнейшие ракетки мира. В полуфиналах должны были сыграть Ига Свентек (WTA 1) и Кори Гауфф (WTA 3), а также Елена Рыбакина (WTA 4) и Арина Соболенко (WTA 2). Но казахстанка и белоруска сенсационно вылетели в четвертьфинале, а борьбу продолжили их менее рейтинговые обидчицы.

Первая финалистка определится в матче Свентек и Гауфф. Полячка на пути к 1/2-й всех соперниц прошла ровно, только во втором круге затянув до третьего сета с Наоми Осакой, идущей во второй сотне.

В четвертьфинале Ига разгромила шестую ракетку мира Маркету Вондроушову, отдав той всего два гейма (6:0, 6:2). 20-летняя Гауфф, напротив, до четвертьфинала всех обыгрывала легко, но в последней игре испытала проблемы с девятой ракеткой мира Онс Жабер (4:6, 6:2, 6:3).

Свентек два последних года выигрывала "Ролан Гаррос". Всего же у нее три титула с этого турнира и все шансы взять четвертый. Представительница Польши не проигрывает уже 17 матчей подряд. В последний раз она уступила Елене Рыбакиной на турнире в Штутгарте (3:6, 6:4, 3:6).

На грунте Ига мощно подает, принимает и бьет хорошие бэкхенды. Гауф, в свою очередь, защитила свои очки за прошлогодний четвертьфинал. А до финала в Париже она доходила лишь в 2022-м. Американка агрессивна, быстра и вынослива, но уступает Свентек в хладнокровии.

Эксперты Olimpbet уверены, что первая ракетка мира снова выйдет в финал – П1 – 1.12, П2 – 6.68. Коэффициент 4.1 предлагается на то, что Гаууф сможет забрать у Свентек один сет.

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Фото: Olimpbet

Жасмин Паолини (Италия) – Мирра Андреева (Россия). 6 июня, 19:15

А во втором полуфинале сыграют теннисистки, которых уж точно мало кто ожидал здесь увидеть. Обе накануне в четвертьфинале сотворили сенсации. Паолини, 15-я ракетка мира, одержала победу над Еленой Рыбакиной (6:2, 4:6, 6:4). А 17-летняя Андреева (WTA 38) обыграла Арину Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4).

28-летняя Паолини хорошо играла на приеме подач от Рыбакиной, но в целом казахстанка сама часто ошибалась, не показав свой лучший теннис. В случае с Соболенко и Андреевой – аналогично. И 17-летнюю россиянку уже называют второй Шараповой.

Паолини и Андреева играли между собой один раз – в 1/8-й WTA 1000 в Мадриде. Тогда россиянка победила (7:6, 6:4). При этом Мирра показывает более разнообразный теннис, а в плюс итальянке можно занести необычайную выносливость на грунте.

Аналитики Olimpbet в этой паре отдают предпочтение Андреевой – П1 – 2.2, П2 – 1.68. Но однозначно стоит ожидать упорной борьбы – Тот (21.5) Б – 1.88.

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