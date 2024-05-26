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Боксерша Назым Кызайбай досрочно выиграла на старте олимпийского отбора

Боксерша Назым Кызайбай досрочно выиграла на старте олимпийского отбора, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 08:55 Фото: olympic.kz
Казахстанская спортсменка Назым Кызайбай в Бангкоке в ходе отборочного турнира выиграла у Николь Дуриковой из Словакии, сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz, на старте отбора в весовой категории до 50 килограммов Назым владела преимуществом. Во вором раунде она дважды отправила соперницу в нокдаун.

После второго рефери остановил бой – Кызайбай выиграла досрочно. 

Ранее сообщалось, что команда Казахстана начнет борьбу за олимпийские квоты 25 мая. Первой на ринг от нашей страны вышла Назым Кызайбай.

26 мая Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 килограмма) будет биться с Кристианом Питтом Лораном (Филиппины). На следующий день свой турнирный путь начнут Римма Волосенко (до 60 килограммов) и Валентина Хальзова (до 75 килограммов). Римма разделит ринг с Марией Ганглбауер (Германия), а Валентина будет боксировать с Каролиной Махно (Украина).

Улжан Сарсенбек (до 54 килограммов) вступит в борьбу за квоту 28 мая. Ее первой соперницей станет Шэра Мэй Патрисио (США).

29 мая начнется турнир для Натальи Богдановой (до 66 килограммов). Она выступит против Кристины Кулуховой (Сербия).


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