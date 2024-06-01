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Кызайбай и Хальзова вышли в 1/4 финала олимпийского отбора по боксу

Назым Кызайбай и Валентина Хальзова вышли в 1/4 финала олимпийского отбора по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 04:22 Фото: olympic.kz
Казахстанка Назым Кызайбай 1 июня успешно провела очередной бой в рамках олимпийского отборочного турнира по боксу в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

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По информации Olympic.kz в 1/8 финала весовой категории до 50 килограммов ей противостояла Саванна Стабли (Великобритания). Назым выиграла поединок, пробившись в 1/4 финала.

В эту же стадию вышла и Валентина Хальзова (до 75 килограммов). Казахстанская спортсменка в этом круге встречалась с Эрдентуя Энкхбаатар из Монголии. Поединок получился динамичным, атакующим.

Первый раунд забрала Хальзова. Во втором она увеличила свое преимущество, не позволяя сопернице переломить ход встречи. В итоге казахстанка выиграла бой и вышла в 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что Мухаммедсабыр Базарбайулы, выступающий за команду Казахстана по боксу, не смог выйти в полуфинал олимпийского отбора. В итоге ему предстояло провести два победных боя, чтобы завоевать путевку. В первом поединке ему противостоял Хосе Мануэль Вифара из Колумбии. Стартовый раунд остался за Мухаммедсабыром, однако второй забрал соперник. В итоге все решилось в заключительную трехминутку - Базарбайулы выиграл раздельным решением.

В бою за олимпийскую квоту он будет биться против Александру Паращива (Молдова).

Ранее 29 мая Базарбайулы в Бангкоке победил итальянца Джанлуиджи Маланга.

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