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Казахстанские боксеры поборются за путевки на Олимпиаду в Париже

Казахстанские боксеры поборются за путевки на Олимпиаду в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 02:57 Фото: olympic.kz
Наши спортсмены начнут борьбу за квоты 25 мая. Мировой олимпийский отбор по боксу уже стартовал в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Olympic.kz, первой на ринг от Казахстана выйдет на ринг Назым Кызайбай (до 50 килограммов). 25 мая, она проведет бой против Николь Дуриковой (Словакия).

26 мая Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 килограмма) будет биться с Кристианом Питтом Лораном (Филиппины). На следующий день свой турнирный путь начнут Римма Волосенко (до 60 килограммов) и Валентина Хальзова (до 75 килограммов). Римма разделит ринг с Марией Ганглбауер (Германия), а Валентина будет боксировать с Каролиной Махно (Украина).

Улжан Сарсенбек (до 54 килограммов) вступит в борьбу за квоту 28 мая. Ее первой соперницей станет Шэра Мэй Патрисио (США).

29 мая начнется турнир для Натальи Богдановой (до 66 килограммов). Она выступит против Кристины Кулуховой (Сербия). 


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