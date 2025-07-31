Не называйте его медиамагнатом: умер известный журналист Дерк Сауэр

В Нидерландах в возрасте 72 лет умер известный медиамагнат Дерк Сауэр, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Het Parool,

"Не называйте его медиамагнатом. Дерк Сауэр был авантюристом до мозга костей, но при этом всегда оставался журналистом, зорко следящим за несправедливостью в мире. В 14 лет он основал "Группу действий за мир во всем мире", чтобы больше никогда не почивать на лаврах. Как он сказал газете De Morgen в 2011 году: "Нет такого понятия, как "потом". Приключение всегда начинается сейчас", – говорится в сообщении.

Он вырос в богатой семье в Амстердаме. С юности участвовал в антивоенных акциях, включая протесты против войны во Вьетнаме. В 14 лет создал пацифистскую организацию. Начал писать для левых изданий в 1960-х. В 1970 году отправился в Северную Ирландию, где освещал конфликт для радио VPRO и газеты De Groene Amsterdammer. В 1980-х основал издательский дом, позже ставший холдингом Sdu. Приобрел и модернизировал газету Trouw, сохранив ее независимую редакционную политику.



Открыто выражал левые взгляды. В юности симпатизировал маоизму, состоял в марксистских организациях. Два десятилетия находился под наблюдением спецслужб Нидерландов (BVD).

Кроме того, Сауэр в России основал холдинг Independent Media, который издавал газету "Ведомости" и российские версии журналов Esquire и Cosmopolitan.

Ранее сообщалось, что на пляже в Израиле умер актер из "Твин Пикс" и "Рэмбо 3" Алон Абутбул.