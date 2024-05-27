Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Кайрат" с разгрома начал турнир с призом в один миллион долларов

Футбол Победа Кубок, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 10:36 Фото: telegram/fc_kairat
В минувшие выходные в казахстанском футболе стартовал новый турнир – Кубок Лиги, с общим призовым фондом в 1 млн долларов. В одном из матчей данных состязаний алматинский "Кайрат" на своем поле с крупным счетом 9:0 переиграл уральский "Акжайык", сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Разгром гостей в составе "Кайрата" обеспечили Жоао Пауло (хет-трик), Александр Широбоков, Иброхимхалил Юлдошев, Вячеслав Швырев, Элдер Сантана, Адилет Садыбеков и Георгий Зариа.

  

В других поединках первого тура Кубка Лиги зафиксированы следующие результаты:

По итогам сыгранных матчей турнирная таблица в четырех подгруппах этого турнира выглядит таким образом:

Дебютный розыгрыш Кубка Лиги пройдет в три этапа: групповая стадия, полуфинал и финал.

Футбол Возвращение Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 10:36

Фото: Instagram/kff_team

Тем временем главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев после завершения сезона в РПЛ возвращается в страну.

На днях он объявил расширенный список игроков, которых вызвал на товарищеские матчи против Армении (в гостях, 7 июня) и Азербайджана (на выезде в Венгрии, 11 июня).

Учебно-тренировочный сбор наших футболистов начнется 2 июня в Алматы.

Читайте также

Хоккей Золото ЧМ-2024
Чехия выиграла домашний Чемпионат мира по хоккею
Казахстан
Казахстанка стала третьей на чемпионате Азии по спортивной гимнастике
Казахстанская штангистка выиграла юношеский чемпионат мира в Перу
Казахстанская штангистка выиграла юношеский чемпионат мира в Перу
Куандык Шынасилов
Магомед Адиев Кайрат ФК Сборная Казахстана по футболу 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза
Ливень, снег и град прогнозируют по Казахстану на 27 мая
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Шквал, снег и град: в 15 регионах объявлено штормовое предупреждение
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Прорыв дамбы в Китае: Казахстан готов принять еще 10 млрд кубометров воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: