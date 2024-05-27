"Кайрат" с разгрома начал турнир с призом в один миллион долларов

В минувшие выходные в казахстанском футболе стартовал новый турнир – Кубок Лиги, с общим призовым фондом в 1 млн долларов. В одном из матчей данных состязаний алматинский "Кайрат" на своем поле с крупным счетом 9:0 переиграл уральский "Акжайык", сообщает Zakon.kz.

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Разгром гостей в составе "Кайрата" обеспечили Жоао Пауло (хет-трик), Александр Широбоков, Иброхимхалил Юлдошев, Вячеслав Швырев, Элдер Сантана, Адилет Садыбеков и Георгий Зариа.

В других поединках первого тура Кубка Лиги зафиксированы следующие результаты:

По итогам сыгранных матчей турнирная таблица в четырех подгруппах этого турнира выглядит таким образом:

Дебютный розыгрыш Кубка Лиги пройдет в три этапа: групповая стадия, полуфинал и финал.





Фото: Instagram/kff_team

Тем временем главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев после завершения сезона в РПЛ возвращается в страну.

На днях он объявил расширенный список игроков, которых вызвал на товарищеские матчи против Армении (в гостях, 7 июня) и Азербайджана (на выезде в Венгрии, 11 июня).



Учебно-тренировочный сбор наших футболистов начнется 2 июня в Алматы.