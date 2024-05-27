"Кайрат" с разгрома начал турнир с призом в один миллион долларов
Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!
Разгром гостей в составе "Кайрата" обеспечили Жоао Пауло (хет-трик), Александр Широбоков, Иброхимхалил Юлдошев, Вячеслав Швырев, Элдер Сантана, Адилет Садыбеков и Георгий Зариа.
В других поединках первого тура Кубка Лиги зафиксированы следующие результаты:
По итогам сыгранных матчей турнирная таблица в четырех подгруппах этого турнира выглядит таким образом:
Дебютный розыгрыш Кубка Лиги пройдет в три этапа: групповая стадия, полуфинал и финал.
Фото: Instagram/kff_team
Тем временем главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев после завершения сезона в РПЛ возвращается в страну.
На днях он объявил расширенный список игроков, которых вызвал на товарищеские матчи против Армении (в гостях, 7 июня) и Азербайджана (на выезде в Венгрии, 11 июня).
Учебно-тренировочный сбор наших футболистов начнется 2 июня в Алматы.