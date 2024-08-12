Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ФК "Женис" сделал важный шаг к финалу турнира на миллион долларов

Футбол Полуфинал Кубка Лиги, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 12:23 Фото: Instagram/jenisfk.kz
В минувшие выходные прошли первые полуфинальные матчи Кубка лиги – 2024 по футболу с призовым фондом в 1 млн долларов США. В одном из этих поединков столичный "Женис" на своем поле переиграл алматинский "Кайрат" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

По информации QFL, в противостоянии "Жениса" и "Кайрата" счет на 13-й минуте ударом головой открыл хорватский защитник "астанчан" – Марин Беланчич. Спустя почти 10 минут преимущество столичной команды увеличил нападающий – Георгий Панцулая.

Под занавес первого тайма с поля был удален Жоао Оливейра. Несмотря на численное преимущество алматинцы не смогли вернуть интригу в данной игре, "Женис" отлично показал себя в обороне. Результат 2:0 на табло не изменился до финального свистка. 

 

Во втором полуфинале в Семее отношения выясняли "Елимай" и "Астана". Подопечные Андрея Карповича не только продолжили серию беспроигрышных матчей на домашней арене, но и не смогли забить гол столичному коллективу в этом сезоне.

Состав "Астаны" в полуфинале был экспериментальный, в связи с тем, что клуб усиленно готовится к матчу третьего раунда квалификационной стадии Лиги конференций.

Футбол Полуфинал Кубка Лиги, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 12:23

Фото: Instagram/fc_elimai

На игру гостей вывел ассистент главного тренера Александр Москаленко. Состав, подобранный им, не только не уступил основе "Елимая", но и активно наступал в первой половине игры.

На 75-й минуте хозяева остались в меньшинстве, с поля был удален защитник – Дмитрий Яшин. Несмотря на потерю в составе семейский клуб сумел удержать ничью – 0:0. Теперь все решится в ответном матче в Алматы.


Дату и время ответных полуфинальных матчей Кубка лиги объявят позже.


Тем временем в прошедшие выходные состоялись две встречи в рамках казахстанской Премьер-лиги. Лидер турнирной таблицы "Актобе" не смог переиграть на выезде "Атырау" – 1:1, а "Тобол" дома уступил "Кызылжару" – 1:2. 

11 августа экс-форвард "Актобе" Максим Самородов провел свой первый матч в российской Премьер-лиге, его "Ахмат" сыграл на выезде вничью с московским "Спартаком" – 0:0. 

Читайте также

Бокс Приступ сердечный
Париж-2024: Англичане спасли жизнь главному творцу узбекского бокса
Кто представит Казахстан в жамбы ату на Играх кочевников
Стало известно, кто представит Казахстан в жамбы ату на Всемирных играх кочевников
Настольный теннис Квартира Дар
Теннисисту Герасименко подарили квартиру за успешное выступление в Париже
Куандык Шынасилов
Астана ФК Кайрат ФК 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
погода
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 12 по 14 августа
Признаки уверенности
Психологи назвали признаки уверенных в себе женщин
спортсмены
Стало известно, кто будет нести флаг Казахстана на церемонии закрытия Олимпиады
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: