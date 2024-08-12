ФК "Женис" сделал важный шаг к финалу турнира на миллион долларов

В минувшие выходные прошли первые полуфинальные матчи Кубка лиги – 2024 по футболу с призовым фондом в 1 млн долларов США. В одном из этих поединков столичный "Женис" на своем поле переиграл алматинский "Кайрат" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

По информации QFL, в противостоянии "Жениса" и "Кайрата" счет на 13-й минуте ударом головой открыл хорватский защитник "астанчан" – Марин Беланчич. Спустя почти 10 минут преимущество столичной команды увеличил нападающий – Георгий Панцулая.

Под занавес первого тайма с поля был удален Жоао Оливейра. Несмотря на численное преимущество алматинцы не смогли вернуть интригу в данной игре, "Женис" отлично показал себя в обороне. Результат 2:0 на табло не изменился до финального свистка.



Во втором полуфинале в Семее отношения выясняли "Елимай" и "Астана". Подопечные Андрея Карповича не только продолжили серию беспроигрышных матчей на домашней арене, но и не смогли забить гол столичному коллективу в этом сезоне.

Состав "Астаны" в полуфинале был экспериментальный, в связи с тем, что клуб усиленно готовится к матчу третьего раунда квалификационной стадии Лиги конференций.





Фото: Instagram/fc_elimai

На игру гостей вывел ассистент главного тренера Александр Москаленко. Состав, подобранный им, не только не уступил основе "Елимая", но и активно наступал в первой половине игры.



На 75-й минуте хозяева остались в меньшинстве, с поля был удален защитник – Дмитрий Яшин. Несмотря на потерю в составе семейский клуб сумел удержать ничью – 0:0. Теперь все решится в ответном матче в Алматы.







Дату и время ответных полуфинальных матчей Кубка лиги объявят позже.





Тем временем в прошедшие выходные состоялись две встречи в рамках казахстанской Премьер-лиги. Лидер турнирной таблицы "Актобе" не смог переиграть на выезде "Атырау" – 1:1, а "Тобол" дома уступил "Кызылжару" – 1:2.

11 августа экс-форвард "Актобе" Максим Самородов провел свой первый матч в российской Премьер-лиге, его "Ахмат" сыграл на выезде вничью с московским "Спартаком" – 0:0.