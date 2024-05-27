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Казахстан сыграет с двукратными чемпионами мира на мундиале-2024 по футзалу

Футзал Итоги Жерьебевки, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 11:36 Фото: Instagram/kff_team_futsal
В Самарканде (Узбекистан) прошла церемония жеребьевки финального этапа ЧМ-2024 года по футзалу, по итогам которого сборная Казахстана в подгруппе D померится силами с Испанией, двукратными обладателями золотых медалей мировых первенств, сообщает Zakon.kz.

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Помимо Казахстана и Испании в квартете есть еще сборные Новой Зеландии и Ливии. Уже сейчас можно с полной уверенностью говорить, что явными фаворитами подгруппы D являются футзалисты Казахстана и Испании, которые сейчас в мировом рейтинге FIFA занимают 8-е и 3-е место соответственно. 

Именно между этими сборными, скорее всего, будет разыграно лидерство в группе. Противостояние Казахстана и Испании открывает матчи этого квартета, который пройдет 15 сентября. 

После битвы с Испанией команду ожидает встреча с Ливией (18 сентября) и Новой Зеландией (21 сентября). Стартовые два поединка сборной Казахстана пройдут на арене в Андижане, а заключительную игру в подгруппе сыграют в Ташкенте.

Полный расклад итогов жеребьевки ЧМ-2024 выглядит следующим образом:

группа A: Узбекистан, Нидерланды, Парагвай, Коста-Рика;

группа B: Бразилия, Куба, Хорватия и Таиланд;

группа C: Аргентина, Украина, Афганистан и Ангола;

группа D: Испания, Казахстан, Новая Зеландия и Ливия;

группа E: Португалия, Панама, Таджикистан и Марокко;

группа F: Иран, Венесуэла, Гватемала и Франция.  

Сборная Казахстана завоевала путевку на ЧМ-2024 по футзалу еще в декабре прошлого года.  

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