Казахстан сыграет с двукратными чемпионами мира на мундиале-2024 по футзалу
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Помимо Казахстана и Испании в квартете есть еще сборные Новой Зеландии и Ливии. Уже сейчас можно с полной уверенностью говорить, что явными фаворитами подгруппы D являются футзалисты Казахстана и Испании, которые сейчас в мировом рейтинге FIFA занимают 8-е и 3-е место соответственно.
Именно между этими сборными, скорее всего, будет разыграно лидерство в группе. Противостояние Казахстана и Испании открывает матчи этого квартета, который пройдет 15 сентября.
После битвы с Испанией команду ожидает встреча с Ливией (18 сентября) и Новой Зеландией (21 сентября). Стартовые два поединка сборной Казахстана пройдут на арене в Андижане, а заключительную игру в подгруппе сыграют в Ташкенте.
Полный расклад итогов жеребьевки ЧМ-2024 выглядит следующим образом:
группа A: Узбекистан, Нидерланды, Парагвай, Коста-Рика;
группа B: Бразилия, Куба, Хорватия и Таиланд;
группа C: Аргентина, Украина, Афганистан и Ангола;
группа D: Испания, Казахстан, Новая Зеландия и Ливия;
группа E: Португалия, Панама, Таджикистан и Марокко;
группа F: Иран, Венесуэла, Гватемала и Франция.
Сборная Казахстана завоевала путевку на ЧМ-2024 по футзалу еще в декабре прошлого года.