"Казахстан навсегда в моем сердце": Магомед Адиев обратился к казахстанцам

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев сегодня, 1 июня 2024 года, обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

По словам Адиева, Казахстан стал для него "больше, чем просто местом работы".

"Казахстан стал для меня вторым домом. Быть наставником главной команды страны – это мечта каждого тренера! Решение покинуть свой пост далось мне нелегко. Я безмерно благодарен Казахстану! Выражаю свою искреннюю признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Ваше личное внимание к футболу, поддержка его развития являются стимулом для игроков и вдохновляют болельщиков", – написал он в Instagram.

Отдельные слова благодарности бывший тренер выразил руководителю Федерации футбола Адлету Барменкулову.

"Ваше доверие и вера в мой профессионализм вдохновляют меня. Вы щедро делились своим большим управленческим опытом, именно ваш подход к организации работы, умение создать правильную среду взаимодействия тренерского штаба и команды стали важной составляющей успеха нашей сборной. Вы были и останетесь для меня наставником!" Магомед Адиев

Также он поблагодарил за совместную плодотворную работу ребят из сборной, тренерский штаб и административный блок федерации.

"Вместе мы прошли через многие испытания, радовались победам и учились на поражениях. Я горжусь тем, что работал с такими профессионалами, как вы, для меня это бесценный опыт". Магомед Адиев

Особую благодарность он выразил болельщикам.

"Вы нас поддерживали всегда, создавали патриотичную атмосферу на стадионах, сопровождали на выездных матчах, демонстрируя сплоченность казахстанцев. Эти эмоции ценны и незабываемы". Магомед Адиев

Бывший тренер уверен, что сборная Казахстана продолжит развиваться и достигать новых высот.

"Наши игроки – это настоящие профессионалы, которые своим талантом и упорством заслуживают самые высокие награды. Спасибо вам всем за этот невероятный путь, за вашу веру и поддержку. Казахстан навсегда останется в моем сердце". Магомед Адиев

На обращение уже бывшего тренера сборной Казахстана по футболу отреагировали казахстанцы, которые написали:

"Легенда казахского футбола".

"Я не ожидал, что вы на полпути оставите нашу сборную к великим успехам".

"Вы – лучший тренер в истории сборной страны, благодаря вам у нас появилась надежда".

"Большое спасибо, Магомед Мусаевич. Вы навсегда оставили свое имя в памяти болельщиков".

"Магомед Мусаевич, Казахстан всегда будет помнить вас за вашу работу, ту радость, что вы подарили всему казахскому народу".

"А как же совместные планы на будущее, которые были долгосрочными? Удачи вам! Успехов, и большое спасибо. Надеюсь, "Ахмат" вас не разочарует".

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Напомним, Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу 31 мая 2024 года.