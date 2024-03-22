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Магомед Адиев высказался о своем будущем в сборной Казахстана

тренер, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 12:17 Фото: пресс-служба Федерации футбола
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о своем будущем в сборной, сообщает Zakon.kz.

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"Я уже сказал в раздевалке, гештальт закрылся. Я поблагодарил ребят за цикл, мы прошли большой путь, они много сделали для меня. Сейчас момент, что цикл закончился. Я говорил, что работаю до Евро и до этого никуда не уйду. Я сдержал свое обещание перед людьми, командой, федерацией. Теперь надо садиться и серьезно думать, готов ли я, готова ли федерация идти дальше в новый цикл", – заявил тренер Sport Plus Qazaqstan.

Также он отметил, что не примет решение, не сев за переговоры с Адилетом Барменкуловым.

"Этот человек для меня слишком много сделал, прошел через всю критику, когда меня назначал. У меня слишком большое уважение к этому человеку, он всегда стоял щитом за моей спиной. У нас будет сложный разговор, у меня есть свое видение. Надо выступить 26 марта, должны быть во всеоружии, на кону наши имена, а после уже будем разговаривать". Магомед Адиев

Со счетом 5:0 закончился матч Евро-2024 между сборными Казахстана и Греции, которая прошла в финал Лиги наций. Наши футболисты упустили шанс получить путевку на Евро-2024.

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