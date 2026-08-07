Стало известно имя нового главного тренера сборной Казахстана по футболу
Об этом сегодня, 7 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала федерации:
"Казахстанская федерация футбола достигла договоренности с Джоном ван’т Шкипом о работе в качестве главного тренера национальной сборной. Назначение специалиста из Нидерландов будет официально оформлено после согласования с Исполнительным комитетом КФФ в соответствии с уставом федерации".
Отмечается, что заседание Исполнительного комитета КФФ состоится в ближайшие дни, после чего будет подписан контракт с тренером.
В качестве футболиста Джон ван’т Шкип выступал за амстердамский "Аякс" и итальянскую "Дженоа", а также защищал цвета национальной сборной Нидерландов. В составе национальной команды он стал чемпионом Европы 1988 года.
По данным КФФ, тренерскую карьеру ван’т Шкип начал в системе "Аякса". В разные годы он работал главным тренером амстердамского клуба, а также возглавлял "Твенте", "Зволле", мексиканскую "Гвадалахару" и австралийский "Мельбурн Сити". В 2016 году вместе с "Мельбурн Сити" специалист выиграл Кубок Австралии.
На международном уровне Джон ван’т Шкип возглавлял сборные Греции и Армении.
Также в КФФ уточнили, что в тренерский штаб сборной Казахстана по футболу войдут:
- Нурбол Жумаскалиев – ассистент,
- Елдос Ахметов – ассистент,
- Юрий Новиков – тренер вратарей,
- Вадим Боровский – тренер по физической подготовке,
- Тимур Кусаинов – аналитик.
С 28 января 2026 года должность главного тренера сборной Казахстана по футболу занимал Талгат Байсуфинов. Спустя пять месяцев, 22 июня, стало известно, что он подал в отставку.
В Казахстанской федерации футбола отмечали, что за время работы Талгат Байсуфинов показал лучший результат среди всех своих периодов в сборной, включая домашнюю ничью с Бельгией в отборочном цикле чемпионата мира. Под его руководством казахстанская дружина вернула уверенность в своих силах и улучшила позиции в рейтинге FIFA.