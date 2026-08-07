Стало известно имя нового главного тренера сборной Казахстана по футболу

Казахстанская федерация футбола (КФФ) представила кандидатуру Джона ван ’т Шкипа на пост нового главного тренера сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 7 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала федерации:

"Казахстанская федерация футбола достигла договоренности с Джоном ван’т Шкипом о работе в качестве главного тренера национальной сборной. Назначение специалиста из Нидерландов будет официально оформлено после согласования с Исполнительным комитетом КФФ в соответствии с уставом федерации".

Отмечается, что заседание Исполнительного комитета КФФ состоится в ближайшие дни, после чего будет подписан контракт с тренером.

В качестве футболиста Джон ван’т Шкип выступал за амстердамский "Аякс" и итальянскую "Дженоа", а также защищал цвета национальной сборной Нидерландов. В составе национальной команды он стал чемпионом Европы 1988 года.

По данным КФФ, тренерскую карьеру ван’т Шкип начал в системе "Аякса". В разные годы он работал главным тренером амстердамского клуба, а также возглавлял "Твенте", "Зволле", мексиканскую "Гвадалахару" и австралийский "Мельбурн Сити". В 2016 году вместе с "Мельбурн Сити" специалист выиграл Кубок Австралии.

На международном уровне Джон ван’т Шкип возглавлял сборные Греции и Армении.

Также в КФФ уточнили, что в тренерский штаб сборной Казахстана по футболу войдут:

Нурбол Жумаскалиев – ассистент,

Елдос Ахметов – ассистент,

Юрий Новиков – тренер вратарей,

Вадим Боровский – тренер по физической подготовке,

Тимур Кусаинов – аналитик.

С 28 января 2026 года должность главного тренера сборной Казахстана по футболу занимал Талгат Байсуфинов. Спустя пять месяцев, 22 июня, стало известно, что он подал в отставку.

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В Казахстанской федерации футбола отмечали, что за время работы Талгат Байсуфинов показал лучший результат среди всех своих периодов в сборной, включая домашнюю ничью с Бельгией в отборочном цикле чемпионата мира. Под его руководством казахстанская дружина вернула уверенность в своих силах и улучшила позиции в рейтинге FIFA.