Опубликованы фотографии с автогонки в Иране
Фото: irna
31 мая иранские СМИ опубликовали редкие кадры с Кубка страны по гонкам по бездорожью, сообщает Zakon.kz.
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По данным агентства IRNA, первый этап кубка Ирана по гонкам по бездорожью прошел на берегах города Рудсар. Он расположен на востоке провинции Гилан.
Фото: irna
Фото: irna
Фото: irna
Фото: irna
Фото: irna
Фото: irna
В середине мая стало известно, что спортсмены Ирана приедут на Всемирные игры кочевников.
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