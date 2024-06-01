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Опубликованы фотографии с автогонки в Иране

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 08:40 Фото: irna
31 мая иранские СМИ опубликовали редкие кадры с Кубка страны по гонкам по бездорожью, сообщает Zakon.kz.

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По данным агентства IRNA, первый этап кубка Ирана по гонкам по бездорожью прошел на берегах города Рудсар. Он расположен на востоке провинции Гилан.

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 08:40

Фото: irna

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 08:40

Фото: irna

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 08:40

Фото: irna

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 08:40

Фото: irna

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 08:40

Фото: irna

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 08:40

Фото: irna

В середине мая стало известно, что спортсмены Ирана приедут на Всемирные игры кочевников.

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