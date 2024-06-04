Килиан Мбаппе переходит в "Реал" с мировым рекордом

Мадридский "Реал" подписал Килиана Мбаппе как самого дорогого свободного агента в истории мирового футбола. Как известно, трансферная цена французского игрока ныне оценивается в 180 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!



Став футболистом "Галактикос", Мбаппе установил рекорд для игроков, которые когда-либо проводили такую сделку в качестве свободного агента. Ранее данным показателем владел Лионель Месси. Аргентинец, которого в 2021 году оценивали в 80 млн евро, перешел в ПСЖ.

"Мечта сбылась, очень рад и горжусь тем, что присоединился к клубу моей мечты. Никому не понять, как я сейчас взволнован. Не могу дождаться встречи с вами, мадридисты, и благодарю вас за потрясающую поддержку. Вперед, "Мадрид"! Килиан Мбаппе

25-летний нападающий сборной Франции и чемпион мира 2018 года в статусе свободного агента подписал пятилетний контракт с мадридским клубом.







Фото: Instagram/k.mbappe

Экс-игрок ПСЖ в Испании будет получать зарплату от 15 до 20 млн евро с ежегодным повышением. Плюс к этому, "сливочные" заплатят ему 125 млн евро в качестве бонуса. Также, по условиям контракта, ему будут перечисляться 80% доходов от реализации имиджевых прав.

Мбаппе выступал за "парижан" с 2017 года, в составе этого клуба шесть раз побеждал в Лиге 1. Он четыре раза брал Кубок Франции, три раза Суперкубок Франции и дважды Кубок французской лиги.

За семь лет в составе "Пари Сен-Жермена" форвард стал лучшим бомбардиром в истории команды, в его активе 256 голов и 108 результативных ассистов в 308 матчах.