Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Килиан Мбаппе переходит в "Реал" с мировым рекордом

Футбол Переход Реал, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 16:06 Фото: Instagram/k.mbappe
Мадридский "Реал" подписал Килиана Мбаппе как самого дорогого свободного агента в истории мирового футбола. Как известно, трансферная цена французского игрока ныне оценивается в 180 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Став футболистом "Галактикос", Мбаппе установил рекорд для игроков, которые когда-либо проводили такую сделку в качестве свободного агента. Ранее данным показателем владел Лионель Месси. Аргентинец, которого в 2021 году оценивали в 80 млн евро, перешел в ПСЖ.

"Мечта сбылась, очень рад и горжусь тем, что присоединился к клубу моей мечты. Никому не понять, как я сейчас взволнован. Не могу дождаться встречи с вами, мадридисты, и благодарю вас за потрясающую поддержку. Вперед, "Мадрид"!Килиан Мбаппе

25-летний нападающий сборной Франции и чемпион мира 2018 года в статусе свободного агента подписал  пятилетний контракт с мадридским клубом.

Футбол Переход Реал, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 16:06

Фото: Instagram/k.mbappe

Экс-игрок ПСЖ в Испании будет получать зарплату от 15 до 20 млн евро с ежегодным повышением. Плюс к этому, "сливочные" заплатят ему 125 млн евро в качестве  бонуса. Также, по условиям контракта, ему будут перечисляться 80% доходов от реализации имиджевых прав.

Мбаппе выступал за "парижан" с 2017 года, в составе этого клуба шесть раз побеждал в Лиге 1. Он четыре раза брал Кубок Франции, три раза Суперкубок Франции и дважды Кубок французской лиги.

За семь лет в составе "Пари Сен-Жермена" форвард стал лучшим бомбардиром в истории команды, в его активе 256 голов и 108 результативных ассистов в 308 матчах.

Читайте также

Футбол Дорогие Игроки
ФК "Реал" собрал у себя трех самых дорогих игроков мира
Экс-тренер &quot;Барыса&quot; Назаров высказался о назначении Черчесова
Экс-тренер "Барыса" высказался о назначении Черчесова
Футбол Мнение Экс-Игрока
Андрей Аршавин: Казахстану нужны сильные футболисты
Куандык Шынасилов
ПСЖ Мбаппе Килиан Месси Лионель ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: