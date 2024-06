Холанд оформил хет-трик и приблизился к рекорду сборной Норвегии

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Товарищеская встреча Норвегии и Косово завершилась уверенной победой скандинавов со счетом 3:0, где автором хет-трика стал Эрлинг Холанд.

23-летний нападающий открыл счет в первом тайме, а после перерыва довел результат до разгрома. Тем самым пополнил свою копилку до 30 голов в 32 матчах за норвежскую сборную.

Эрлингу нужно отличиться еще три раза, чтобы догнать лучшего бомбардира в истории сборной Норвегии Йергена Юве, в активе которого 33 взятия ворот.

