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"Реал" может купить Холанда за 100 млн евро вместо Мбаппе

Футбол Переход Реал Фото: Instagram/erling.haaland
Один из лучших форвардов мира, игрок английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может перейти в стан самого титулованного клуба мира за 100 млн евро. Мадридский "Реал" не против такого перехода, и считает сумму доступной для забивного нападающего, сообщает Zakon.kz.

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По информации Football Espana, пару лет назад "галактикос" уже предпринимал шаги завлечь к себе норвежского футболиста, наряду с французским талантом Килианом Мбаппе. Однако, ни один из них в итоге не прибыл в Мадрид.

Как утверждает источник, клубам АПЛ, чтобы приобрести Холанда нужно раскошелиться на сумму не менее 200 млн евро. Но, по словам известного агента Рафаэлы Пименты, нападающий "Манчестер Сити" может быть доступен для трансфера в другие европейские команды, за сумму в два раза меньше.

"Наши клиенты знают, что мы всегда оставляем им ясные варианты выбора. Их будущее за ними".Рафаэла Пимента, агент Эрлинга Холанда

"Сливочные" не скрывают, что норвежский форвард всегда был в кругу их интереса, и они не пожалеют этих денег, чтобы привлечь игрока. 

Будет ли на самом деле осуществлен данный переход Холанда в "Реал", узнаем уже скоро. Как известно, в данное время "Реал" ведет торги с другим не менее знаменитым нападающим из французского ПСЖ – Килианом Мбаппе. Пока там нет никакой ясности, а некоторые источники уже отправили француза в английский "Ливерпуль". 

В этом сезоне 23-летний Эрлинг Холанд сыграл 15 матчей в рамках АПЛ, где забил 14 мячей и сделал 4 ассиста. На трансферном рынке его оценивает в 180 млн евро. За прошедший год он завоевал 4 значимых титула: Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок лиг и клубный чемпионат мира. 

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера пятикратных чемпионов мира по футболу, команды Бразилии будет назначен Доривал Жуниор. 

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