Казахстан выиграл первое "золото" на ЧА-2024 по велоспорту в Алматы

6 июня в Алматы стартовал чемпионат Азии – 2024 по велоспорту на шоссе. И в первый же день соревнований хозяева азиатского первенства завоевали золотую медаль, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанские велогонщики показали первый результат в смешанной эстафете – 51:08. В этом виде программы честь страны представляли Рината Султанова, Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Игорь Чжан, Махаббат Умутжанова и Фаина Потапова.

Гонщики проехали дистанцию в 40 км (20 – мужчины и 20 – женщины).



Серебряные медали азиатского первенства достались представителям Узбекистана (52:38), а на третьей позиции финишировали спортсмены Гонконга (53:15).

В рамках ЧА-2024 также пройдут состязания среди элиты, андеров, юниоров и параспортсменов. Осталось еще разыграть 28 комплектов наград, 15 из которых у параспортсменов.

Завершатся соревнования лучших велогонщиков Азии 9 июня, когда пройдет групповая гонка в категории Masters у мужчин на дистанции 87 км.

В Алматы не приехал лидер и капитан "Астаны", а также неоднократный чемпион Азии Алексей Луценко, который недавно получил травму на "Джиро". Скорее всего, мы увидим его на "Тур де Франс", который стартует 29 июня.