Велокоманда "Астана" лишилась еще одного спортсмена на "Джиро-2024"

19 мая на старт знаменитой веломногодневки "Джиро д’Италия-2024" вышли всего пять представителей Astana Qazaqstan Team. В список из-за болезни не пробился 25-летний казахстанец Вадим Пронский, сообщает Zakon.kz.

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По итогам 15-го этапа нынешнего "Джиро" финишную черту пересекли пять представителей казахстанской велокоманды. Вадим Пронский присоединился к двум своим коллегам, которые также ранее по болезни покинули итальянскую гонку.

Список травмированных неделю назад на "Джиро-2024" пополнили Алексей Луценко и Макс Кантер.

Тем временем словенец Тадей Погачар, обладатель "розовой майки" генеральной классификации, выиграл королевский 15-й этап "Джиро д’Италия-2024". Лучшим из казахстанской команды здесь стал Лоренцо Фортунато, который прибыл к финишу на 20-й позиции. Итальянец сейчас занимает 11-е место в общем зачете, отставая от лидера на 14 минут и 14 секунд.

Пока наши велосипедисты борются за призы на дорогах Италии, во Франции отличились казахстанские фехтовальщики, которые завоевали бронзовые медали на турнире Challenge Monal.

Напомним, что эта четверка мушкетеров два месяца назад заработала историческую лицензию на Олимпиаду-2024 в Париже.