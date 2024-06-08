Жамиля Бакбергенова завоевала "золото" в Будапеште

8 июня казахстанская борец вольного стиля Жамиля Бакбергенова выиграла "золото" на рейтинговом турнире в Будапеште, сообщает Zakon.kz.

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Информацию об этом заслуженный мастер спорта Республики Казахстан опубликовала на своей странице в Instagram.

Накануне определился состав команды Казахстана по дзюдо, который примет участие в Олимпийских играх в Париже.