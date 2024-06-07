Дзюдоист Елдос Сметов заработал путевку на Олимпиаду-2024

В Алматы прошел отборочный турнир претендентов по дзюдо на место в олимпийской сборной Казахстана. За одну путевку в Париж боролись три наших дзюдоиста, где в итоге лицензию выиграл прославленный Елдос Сметов, сообщает Zakon.kz.

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Отбор проводился среди мужчин в категории до 60 килограммов. В первой схватке встретились Магжан Шамшадин и Елдос Сметов, где победу праздновал более титулованный дзюдоист из Жамбылской области.





Затем Нурканат Серикбаев нанес Магжану Шамшадину второе поражение на данном микро-турнире.





Фото: telegram/olympickz

Решающая схватка между Нурканатом Серикбаевым и Елдосом Сметовым держала всех в напряжении, концовка которого завершилась красивым броском двукратного призера Олимпийских игр.

Тем самым, Елдос Сметов поедет за третьей медалью на Олимпиаду-2024 в Париж. 31-летний дзюдоист является бронзовым призером Летних игр-2020 в Токио.

А в 2016-м году он принес стране "серебро" на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия).