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Дзюдоист Елдос Сметов заработал путевку на Олимпиаду-2024

Дзюдо Путевка Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 12:53 Фото: telegram/olympickz
В Алматы прошел отборочный турнир претендентов по дзюдо на место в олимпийской сборной Казахстана. За одну путевку в Париж боролись три наших дзюдоиста, где в итоге лицензию выиграл прославленный Елдос Сметов, сообщает Zakon.kz.

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Отбор проводился среди мужчин в категории до 60 килограммов. В первой схватке встретились Магжан Шамшадин и Елдос Сметов, где победу праздновал более титулованный дзюдоист из Жамбылской области. 


Затем Нурканат Серикбаев нанес Магжану Шамшадину второе поражение на данном микро-турнире. 

Дзюдо Путевка Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 12:53

Фото: telegram/olympickz

Решающая схватка между Нурканатом Серикбаевым и Елдосом Сметовым держала всех в напряжении, концовка которого завершилась красивым броском двукратного призера Олимпийских игр.

Тем самым, Елдос Сметов поедет за третьей медалью на Олимпиаду-2024 в Париж. 31-летний дзюдоист является бронзовым призером Летних игр-2020 в Токио.

А в 2016-м году он принес стране "серебро" на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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Париж - 2024 Сметов Елдос Сборная Казахстана 2024 год Дзюдо
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