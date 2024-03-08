Как обстоят дела у казахстанских боксеров на отборочных турнирах к Олимпиаде-2024

Два из пяти претендентов из Казахстана на олимпийскую лицензию по боксу выбыли из гонки, сообщает Zakon.kz.

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Айбек Оралбай (до 92 кг) одержал победу во втором поединке против боксера Юнг Ха Ныля из Южной Кореи. Айбек уверенно провел бой, отправив оппонента в нокдаун в третьем раунде.

Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) выиграл свой второй поединок против Дамиана Дуркача из Польши, выиграв у соперника решением судей. Эта победа позволила ему пробиться в 1/8 финала лицензионного турнира.

Мухамедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг) проиграл во втором поединке на лицензионном турнире в Бусто-Арсицио (Италия) против Радослава Росенова из Болгарии.

Римма Волосенко (до 60 кг) не смогла победить Мирославу Единакову из Словакии. Она выбыла из гонки на стадии четвертьфинала. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу сопернице.

Жайна Шекербекова (до 54 килограммов) проиграла свой первый поединок на турнире против Шукуры Карим из Нигерии.

Легендарный 57-летний боксер Майк Тайсон проведет поединок против американского блогера Джейка Пола.

