Дзюдоист Елдос Сметов стартовал с победы на ОИ-2024

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов удачно стартовал на Олимпийских играх 2024 года в Париже, выиграв свой первый бой против спортсмена из Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

Он бьется за свою третью олимпийскую награду в весовой категории до 60 килограммов, отмечает НОК РК. Сейчас он прошел в 1/8 финала Олимпиады.

В стартовой схватке ему противостоял нидерландец Торнике Чакадуа. Соперник получил три предупреждения. В следующем раунде Сметов встретится с Дильшотом Халматовым из Украины, который в дополнительное время победил Достона Рузиева из Узбекистана.

Также сегодня, 27 июля 2024 года, в борьбу за медали вступит Абиба Абужакынова (до 48 килограммов).

Команда Казахстана по пулевой стрельбе поборется за "бронзу" на Олимпиаде.