Дзюдоист Елдос Сметов стартовал с победы на ОИ-2024
Фото: НОК/Сали Сабиров
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов удачно стартовал на Олимпийских играх 2024 года в Париже, выиграв свой первый бой против спортсмена из Нидерландов, сообщает Zakon.kz.
Он бьется за свою третью олимпийскую награду в весовой категории до 60 килограммов, отмечает НОК РК. Сейчас он прошел в 1/8 финала Олимпиады.
В стартовой схватке ему противостоял нидерландец Торнике Чакадуа. Соперник получил три предупреждения. В следующем раунде Сметов встретится с Дильшотом Халматовым из Украины, который в дополнительное время победил Достона Рузиева из Узбекистана.
Также сегодня, 27 июля 2024 года, в борьбу за медали вступит Абиба Абужакынова (до 48 килограммов).
Команда Казахстана по пулевой стрельбе поборется за "бронзу" на Олимпиаде.
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