Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стали известны дзюдоисты, которые поедут на Олимпийские игры

Дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 04:04 Фото: Instagram/abiba48
7 июня определился состав команды Казахстана по дзюдо, который примет участие на Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

По данным пресс-службы Министерства туризма и спорта Казахстана, начавшийся 24 июня 2022 года мировой отборочный этап по дзюдо подошел к своему логическому завершению. Восемь дзюдоистов, которые на протяжении этого времени боролись на татами и набрали высокие баллы, заслуженно получили путевки в Париж.

Дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 04:04

Фото: пресс-служба МТС РК

Вот имена счастливчиков. Пятеро мужчин:

Елдос Сметов, 60 кг

Гусман Кыргызбаев, 66 кг

Данияр Шамшаев, 73 кг

Абылайхан Жубаназар, 81 кг

Нурлыхан Шархан, 100 кг

Среди женщин:

Абиба Абужакынова, 48 кг

Камила Берликаш, +78 кг

И в смешанных командных соревнованиях в весовой категории 63 кг поучаствует призер трех Олимпийских игр в Токио, Рио-де-Жанейро и Пекине Эсмигул Куюлова.

О том, как дзюдоист Елдос Сметов заработал путевку на Олимпиаду-2024.

Читайте также

Инстаграм
Роналду установил новый рекорд
Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в матче с Арменией
Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в матче с Арменией
Футбол Популярный клуб
"Реал" признали чемпионом мира по числу подписчиков в соцсетях
Алия Абди
Париж - 2024 Казахстан 2024 год Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
Будет ли выходным 17 июня? Заявление ДУМК и пояснение Минтруда по Курбан айту
Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок
Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт
В каком случае банки и МФО будут обязаны списать кредиты казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: