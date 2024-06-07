Стали известны дзюдоисты, которые поедут на Олимпийские игры

7 июня определился состав команды Казахстана по дзюдо, который примет участие на Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

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По данным пресс-службы Министерства туризма и спорта Казахстана, начавшийся 24 июня 2022 года мировой отборочный этап по дзюдо подошел к своему логическому завершению. Восемь дзюдоистов, которые на протяжении этого времени боролись на татами и набрали высокие баллы, заслуженно получили путевки в Париж.

Фото: пресс-служба МТС РК

Вот имена счастливчиков. Пятеро мужчин:

Елдос Сметов, 60 кг

Гусман Кыргызбаев, 66 кг

Данияр Шамшаев, 73 кг

Абылайхан Жубаназар, 81 кг

Нурлыхан Шархан, 100 кг

Среди женщин:

Абиба Абужакынова, 48 кг

Камила Берликаш, +78 кг

И в смешанных командных соревнованиях в весовой категории 63 кг поучаствует призер трех Олимпийских игр в Токио, Рио-де-Жанейро и Пекине Эсмигул Куюлова.

О том, как дзюдоист Елдос Сметов заработал путевку на Олимпиаду-2024.