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Том Круз примет участие в Олимпийских играх в Париже

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 08:56 Фото: Instagram/tomcruise
Голливудский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр-2024, сообщает Zakon.kz.

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Американский актер был замечен на улицах Парижа во время поездки на мотоцикле. По данным издания RMC Sport, он принял участие в съемке эпизода, который будет показан во время церемонии закрытия Игр.

Это не первое участие Круза в церемониях, связанных с Олимпийскими играми. В 2004 году актер пронес огонь в Лос-Анджелесе перед началом соревнований в Афинах.

Также стало известно, что возможность стать факелоносцем в Париже выпала травести-артисту под псевдонимом Minima Geste. Артист будет нести олимпийский факел 14 и 15 июля, будучи на каблуках высотой 25 см.

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Париж - 2024 Париж Круз Том 2024 год Знаменитости Праздники
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