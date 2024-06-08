Швёнтек идет за четвертым трофеем "Ролан Гаррос". Что противопоставит Паолини?

На Открытом чемпионате Франции до женского финала дошла главная фаворитка турнира – Ига Швёнтек. А вот Жасмин Паолини ее соперницей стала весьма неожиданно. Аналитику на их предстоящую встречу предлагает букмекер №1 в Казахстане Olimpbet.

Ига Швёнтек (Польша) – Жасмин Паолини (Италия). 8 июня, 18:00 (время Астаны)

Неделю назад первой ракетке мира Иге Швёнтек исполнилось 23. А она уже успела три раза выиграть "Ролан Гаррос" и замахнулась сделать это в четвертый. Впервые на Открытом чемпионате Франции представительница Польши победила в 2020-м, когда ей только-только исполнилось 19 лет. В 2021-м она оступилась в четвертьфинале, но затем забирала трофей на турнире "Большого шлема" в Париже два года подряд – в 2022-м и 2023-м. И теперь готова победить третий раз кряду.

Путь до финала на этот раз был у Иги довольно легкий. Лишь во втором круге она немного поплыла против опытной Наоми Осаки, отдав один сет (7:6 (7:1), 1:6, 7:5). Всех остальных обыгрывала легко в две партии. Даже в полуфинале против Кори Гауфф, третьей ракетки мира, которая играет быстро и подает очень мощно, блистательная Швёнтек не испытала никаких проблем. Победа в два сета – 6:2, 6:4.

Мало сомнений в том, что и этот матч Швёнтек выиграет в одну калитку. На данный момент она находится в лучшей форме, практически безупречно атакует и защищается, подает, подбирает у сетки и отыгрывает на задней линии, и даже весьма быстро передвигается на медленной глине.

Что сможет противопоставить этому Жасмин Паолини? Опытная 28-летняя итальянка переживает, пожалуй, топовый момент в своей карьере. Сейчас она занимает в рейтинге WTA 15-е место. Победа на "Ролан Гаррос" поднимет теннисистку сразу на пятое место – это, конечно, выглядит маловероятным. Но даже само участие в финале уже гарантирует итальянке скачок до топ-7 со следующей недели.

Паолини сотворила на нынешнем "Ролан Гаррос" сенсацию, победив в четвертьфинале одну из главных претенденток – четвертую ракетку мира и сильнейшую теннисистку Казахстана Елену Рыбакину (6:2, 4:6, 6:4). Затем в полуфинале, когда ей снова прочили поражение, итальянка обыграла 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву, причем сделала это очень легко (6:3, 6:1).

У Паолини есть серьезный недостаток – у нее слабовата подача. Да, итальянка обладает хорошим форхендом и очень вынослива. Но дожать этим Швёнтек, которая на пике формы, едва ли получится. Ну или иначе мы станем свидетелями еще одной сенсации.

Эксперты Olimpbet уверены, что первая ракетка мира снова выиграет "Ролан Гаррос". На победу Швёнтек в финале предлагается коэффициент 1.08. Ну а те, кто верит, что Паолини сможет вынести очередную топовую соперницу, может поставить на нее за 10.25. Наиболее же вероятно, что полька заберет трофей со счетом 2:0 – 1.24.

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