"Пантеры" в шаге от финала Восточной конференции НХЛ

В Национальной хоккейной лиге проходят полуфинальные серии. И вот какие расклады на них у самого популярного букмекера Казахстана.

"Флорида Пантерс" – "Бостон Брюинс". 15 мая, 04:00 (время Астаны)

В Санрайз состоится пятый матч полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В нем может завершиться противостояние между флоридскими "пантерами" и бостонскими "мишками".

В прошлом году "Пантерс" дошли до финала Кубка Стэнли, и в этом сезоне амбиции у команды не ниже. Во втором раунде команда ведет 3-1. Она проиграла стартовый матч дома, но затем одержала три победы подряд и имеет все шансы пройти дальше, так как решающую игру проведет на своем поле.

У южан надежно играет российский кипер Сергей Бобровский – он отражает 89,2% бросков за матч, но в среднем не пропускает даже трех шайб. "Флорида" умеет камбэчить, что показала в предыдущем матче, когда поначалу уступала 0:2, умеет отыгрываться после мощных провалов, как было в начале серии. Сейчас команда находится на подъеме.

В прошлом сезоне "Брюинс" проиграли "Флориде" в первом раунде плей-офф. В этом, вероятнее всего, проиграют во втором. "Мишки" значительно уступают конкуренту по качеству состава, по тактическим схемам и по физике. Коэффициент надежности у вратаря Джереми Свеймэна высокий, но подводят игроки обороны.

Аналитики Olimpbet уверены, что "Флорида" выиграет этот матч и всю серию. Победитель матча: "Флорида Пантерс" – 1.45, "Бостон Брюинс" – 2.75. Победа "Флорида Пантерс" в три гола и более – 2.8.

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"Эдмонтон Ойлерс" – "Ванкувер Кэнакс". 15 мая, 06:30 (время Астаны)

Фото: Olimpbet

В Западной конференции развернулась интересная битва между "нефтяниками" и "касатками". Канадские команды проповедуют совершенно разный стиль игры.

Хоккеисты "Эдмонтона" много бросают и открываются, наседают на ворота соперника и создают много голевых моментов, что очень важно. "Ванкувер", напротив, делают ставку на оборону и контратаку. И если взять по эффективности ударов, то эту битву они выигрывают. У "Ойлерс" низкий процент реализации бросков, учитывая, как много они их наносят.

Пока что команды по очереди выигрывают матчи. И каждый раз победитель уходил с поля с разницей всего в одну шайбу. "Ванкувер" взял первый матч дома, второй проиграл. Затем "Эдмонтон" уступил дома и теперь снова сыграет на своем поле.

Эксперты Olimpbet считают, что "касатки" смогут сравнять счет в серии до 2-2. Победитель матча: "Эдмонтон Ойлерс" – 1.48, "Ванкувер Кэнакс" – 2.65. Победа "Эдмонтон Ойлерс" ровно в один гол – 8.5.

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