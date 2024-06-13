"Эдмонтон" против "Флориды": вернут ли "Ойлерс" интригу в финале?

Финальная серия Кубка Стэнли переезжает в Канаду. Свои расклады на третий матч предлагает самый популярный букмекер Казахстана.

"Эдмонтон Ойлерс" – "Флорида Пантерс". 14 июня, 05:00 (время Астаны)

Американские "пантеры" создали хороший задел в финальной серии Кубка Стэнли, прежде чем отправиться в гости в Канаду. Команда Пола Мориса выиграла два стартовых домашних матча и теперь ведет 2-0. Хоккеисты "Флориды Пантерс" были весьма результативны, при этом четко сыграв и в обороне. В двух встречах они позволили соперникам забросить лишь одну шайбу. Первый матч американцы выиграли со счетом 3:0, а второй со счетом 4:1.

На пути к финалу "партеры" соперникам не отдавали больше двух матчей в серии. Так, сначала был обыгран "Тампа-Бэй Лайтнинг" с общим счетом 4-1, а затем команда выбила "Бостон Брюинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс" с одинаковым счетом 4-2.

В финальной серии есть все предпосылки повторить успех. Большая заслуга в этом принадлежит российскому киперу "Флориды" Сергею Бобровскому, который отражает более 90% бросков по своим воротам, временами совершая невероятные сейвы.

При этом подопечные Пола Мориса в целом играют стабильно во всех звеньях. У команды нет провала на пересменках, она держит одинаково высокий темп, которым и давила немного подуставшего соперника.

В прошлом сезоне "пантеры" также играли в финале, где уступили "Вегасу". В этом году им здорово фартануло: полуфинальную серию команда завершила дома и финальную также начала на своей арене.

Официально травмированных у "Флориды" нет, но пока неизвестно, будет ли играть в третьем матче форвард сборной Финляндии и капитан команды Александр Барков – он не смог доиграть второй матч, так как получил удар в голову от Леона Драйзайтля. И хотя уже на следующей тренировке нападающий находился в общей группе, его нахождение в заявке на игру пока под вопросом. А если он в Канаду не поедет, для "пантер" это будет серьезной потерей.

Что касается "Эдмонтона", в команде продолжают сохранять хладнокровие. Учитывая, что еще в осенью игра в плей-офф для канадцев казалась чудом, можно считать, что свой план на сезон они уже перевыполнили. Главным козырем команды является ее главный тренер Крис Кноблаух, который и вытащил канадцев после провального старта в регулярном чемпионате.

В первом раунде плей-офф "нефтяники" со счетом 4-1 прошли "Лос-Анджелес Кингз", после чего выбили "Ванкувер Кэнакс" (4-3) и "Даллас Старз" (4-2). Да, команда еще не ни разу не горела 0-2, но при этом всегда билась до последнего, а против "Ванкувера" вытащила серию, в которой уступала 2-3.

К тому же, в финальном противостоянии канадцы еще не играли дома, а значит, могут перевернуть ход событий. Стоит добавить, что счет, с которым "нефтяники" проиграли, не отражает ход игры ни в первом, ни во втором матчах. Да, они проповедуют более прагматичный и закрытый хоккей, чем соперники, но создавали очень много моментов, а временами даже доминировали.

Если хоккеисты "Эдмонтона" смогут взломать оборону Бобровского, у них есть все шансы на успех. Тем более, что звездное нападение команды пока еще не разыгралось – Маттиас Экхольм забил лишь один гол, а Коннор Макдэвид, Зак Хайман и Леон Драйзайтль не отличились ни разу.

Эксперты Olimpbet предлагают следующий расклад на третий матч финальной серии Кубка Стэнли. Коэффициенты на основное время: П1 – 2.28, Х – 4.15, П2 – 2.78.

Вероятнее всего, "Эдмонтон Ойлерс" сократит отставание в серии. Победитель матча: "Эдмонтон Ойлерс" – 1.75, "Флорида Пантерс" – 2.07. Матч может получиться результативным – Тот (5.5) Б – 1.89.

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