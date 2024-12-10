#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
510.08
539.61
5.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
510.08
539.61
5.15
Спорт

Наталья Богданова заняла первое место на ЧА-2024 по боксу

Бокс Финал ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 15:24 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Женская сборная Казахстана по боксу продолжает копить медали высшего достоинства на континентальном первенстве в Чиангмае (Таиланд). 10 декабря на высшую ступень пьедестала почета поднялась Наталья Богданова, сообщает Zakon.kz.

Боксерша из Петропавловска в финале весовой категории до 70 кг не оставила никаких шансов местной спортсменке Байсон Маникон и выиграла единогласным вердиктом арбитров – 30:27.

Тем самым Наталья Богданова продолжила победное шествие своих коллег в предпоследний день ЧА-2024, положив в копилку нашей сборной третью награду с золотым отливом.

Примеру североказахстанской спортсменки могут последовать еще две ее напарницы по команде, если, конечно, выиграют свои решающие бои:   

  • Гульсая Ержан (81) – Карине Айрапетян (Украина);
  • Ельдана Талипова (+81) – Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

Бокс Финал ЧА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 15:24

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

К данному моменту три наши боксерши, которые сражались за титул чемпионок Азии 2024 года, удачно справились со своими задачами.

Виктория Графеева, Аида Абикеева и Наталья Богданова, помимо золотых медалей, получили по 8 тыс. долларов США призовых.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Абикеева принесла второе "золото" в казахстанскую копилку на ЧА-2024 по боксу
Спорт
14:45, Сегодня
Абикеева принесла второе "золото" в казахстанскую копилку на ЧА-2024 по боксу
Казахстанка Виктория Графеева впервые стала чемпионкой Азии по боксу
Спорт
14:22, Сегодня
Казахстанка Виктория Графеева впервые стала чемпионкой Азии по боксу
Сможет ли "Аталанта" взять реванш у "Реала" за поражение в Суперкубке
Спорт
11:46, Сегодня
Сможет ли "Аталанта" взять реванш у "Реала" за поражение в Суперкубке
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: