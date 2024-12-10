Наталья Богданова заняла первое место на ЧА-2024 по боксу

Женская сборная Казахстана по боксу продолжает копить медали высшего достоинства на континентальном первенстве в Чиангмае (Таиланд). 10 декабря на высшую ступень пьедестала почета поднялась Наталья Богданова, сообщает Zakon.kz.

Боксерша из Петропавловска в финале весовой категории до 70 кг не оставила никаких шансов местной спортсменке Байсон Маникон и выиграла единогласным вердиктом арбитров – 30:27.

Тем самым Наталья Богданова продолжила победное шествие своих коллег в предпоследний день ЧА-2024, положив в копилку нашей сборной третью награду с золотым отливом.

Примеру североказахстанской спортсменки могут последовать еще две ее напарницы по команде, если, конечно, выиграют свои решающие бои:

Гульсая Ержан (81) – Карине Айрапетян (Украина);

Ельдана Талипова (+81) – Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

К данному моменту три наши боксерши, которые сражались за титул чемпионок Азии 2024 года, удачно справились со своими задачами.

Виктория Графеева, Аида Абикеева и Наталья Богданова, помимо золотых медалей, получили по 8 тыс. долларов США призовых.