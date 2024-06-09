Спортсменка упустила "бронзу" прямо у финиша

Выступающая в спортивной ходьбе Лаура Гарсия-Каро не смогла 8 июня завоевать бронзовую медаль на Чемпионате Европы в Риме, сообщает Zakon.kz.

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Досадная ситуация произошла из-за того, что спортсменка стала праздновать бронзовый успех за несколько секунд до финиша. Она благополучно шла третьей в конце 20-километровой гонки. И когда до финиша оставалось около 10 метров, атлетка стала улыбаться и вскидывать руку в победном жесте.

Эмоциональная Лаура даже успела повязать на плечах флаг своей страны. Однако за несколько метров до финишной черты ее обогнала удачливая соперница из Украины Людмила Ольяновская.

А в ночь на 9 июня в Стокгольме Златан Ибрагимович попрощался со сборной Швеции.