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Главный фаворит Евро-2024 не смог обыграть Канаду

Футбол Ничья Канада, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 10:38 Фото: Instagram/equipedefrance
Ведущие сборные Европы в эти дни проводят свои последние тренировки перед стартующим 14 сентября континентальным первенством. Французская дружина, которой пророчат лавры победителя будущего турнира, сыграла в нулевую ничью со скромной командой Канады, сообщает Zakon.kz.

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Не смог помочь своим соотечественникам и главная звезда французской сборной Килиан Мбаппе, который вышел на поле только в конце второго тайма. Участие будущего игрока "Реала" в матче с Канадой было под большим вопросом.

Мбаппе ранее пропустил тренировку своей команды из-за травмы, которую получил во встрече с Люксембургом.

В прошедшие выходные также состоялся ряд интересных товарищеских поединков. Действующий чемпион Евро-2020, сборная Италии, переиграл Боснию и Герцеговину – 1:0. Дебютанты будущего чемпионата Европы, Грузия, на выезде сломили сопротивление Черногории – 3:1.

Словакия разгромила Уэльс со счетом 4:0, Португалия уступила Хорватии – 1:2, а Испания разобралась с Северной Ирландией – 5:1.

Неожиданным результатом закончилась встреча еще одного фаворита Евро-2024. Англия со своими звездами на домашней арене проиграла Исландии с минимальным счетом 0:1.

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