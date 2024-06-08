Главный фаворит Евро-2024 неожиданно проиграл дома Исландии
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Сенсационную победу гостям принес на 12-й минуте товарищеского поединка полузащитник Йоун Торстейнссон.
Другие участники будущего Чемпионата Европы провели свои игры более уверенно, чем англичане.
Чехия – Мальта – 7:1.
Албания – Азербайджан – 3:1.
Германия – Греция – 2:1.
Польша – Украина – 3:1.
Отстраненные от всех международных соревнований, сборные Беларуси и России сыграли между собой дружескую игру в Минске, где гости разгромили хозяев со счетом 4:0.
В свою очередь команда Казахстана свой выездной товарищеский матч против Армении проиграла в Ереване – 1:2. Единственный мяч у подопечных Руслана Балтиева забил с пенальти Бауыржан Исламхан почти с финальным свистком арбитра.
После встречи с Арменией наши футболисты отправятся в Венгрию, где пройдет еще один товарищеский матч с Азербайджаном 11 июня.
А недавно Суперкомпьютер Opta назвал Англию будущим победителем Евро-2024 по футболу.