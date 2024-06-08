Главный фаворит Евро-2024 неожиданно проиграл дома Исландии

За неделю до старта европейского первенства по футболу ряд сборных проводят товарищеские матчи. Команда Англии, которую считают фаворитом номером один будущего турнира, в ночь на 8 июня уступила на своем поле Исландии – 0:1, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Сенсационную победу гостям принес на 12-й минуте товарищеского поединка полузащитник Йоун Торстейнссон.

Другие участники будущего Чемпионата Европы провели свои игры более уверенно, чем англичане.

Чехия – Мальта – 7:1.

Албания – Азербайджан – 3:1.

Германия – Греция – 2:1.

Польша – Украина – 3:1.





Отстраненные от всех международных соревнований, сборные Беларуси и России сыграли между собой дружескую игру в Минске, где гости разгромили хозяев со счетом 4:0.





В свою очередь команда Казахстана свой выездной товарищеский матч против Армении проиграла в Ереване – 1:2. Единственный мяч у подопечных Руслана Балтиева забил с пенальти Бауыржан Исламхан почти с финальным свистком арбитра.

После встречи с Арменией наши футболисты отправятся в Венгрию, где пройдет еще один товарищеский матч с Азербайджаном 11 июня.

А недавно Суперкомпьютер Opta назвал Англию будущим победителем Евро-2024 по футболу.

