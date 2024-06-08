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Главный фаворит Евро-2024 неожиданно проиграл дома Исландии

Футбол Поражение Исландии, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 09:12 Фото: Instagram/england
За неделю до старта европейского первенства по футболу ряд сборных проводят товарищеские матчи. Команда Англии, которую считают фаворитом номером один будущего турнира, в ночь на 8 июня уступила на своем поле Исландии – 0:1, сообщает Zakon.kz.

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Сенсационную победу гостям принес на 12-й минуте товарищеского поединка полузащитник Йоун Торстейнссон. 

Другие участники будущего Чемпионата Европы провели свои игры более уверенно, чем англичане.

Чехия – Мальта – 7:1.

Албания – Азербайджан – 3:1.

Германия – Греция – 2:1.

Польша – Украина – 3:1.


Отстраненные от всех международных соревнований, сборные Беларуси и России сыграли между собой дружескую игру в Минске, где гости разгромили хозяев со счетом 4:0.


В свою очередь команда Казахстана свой выездной товарищеский матч против Армении проиграла в Ереване – 1:2. Единственный мяч у подопечных Руслана Балтиева забил с пенальти Бауыржан Исламхан почти с финальным свистком арбитра.

После встречи с Арменией наши футболисты отправятся в Венгрию, где пройдет еще один товарищеский матч с Азербайджаном 11 июня. 

А недавно Суперкомпьютер Opta назвал Англию будущим победителем Евро-2024 по футболу.

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