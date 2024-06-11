Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Франция названа главным претендентом на "золото" Евро-2024

Футбол Фаворит Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 12:32 Фото: Instagram/equipedefrance
За несколько дней до старта европейского футбольного первенства в Германии объявлен основной кандидат на чемпионство будущего турнира. По версии издания Goal, этой командой является сборная Франции, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Конечно же, это пока версии и прогнозы, у каждого болельщика и специалиста есть свое мнение. Все же портал Goal выдал свой вариант, где французов назвали главным фаворитом Евро-2024.

За подопечными Дидье Дешама следуют Португалия, Бельгия, Англия, Германия, Испания, Нидерланды, Австрия и Хорватия. Топ-10 рейтинга фаворитов закрывает сборная Италии, действующий обладатель трофея.

Футбол Рейтинг Фаворитов Евро, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 12:32

Фото: Instagram/azzurri

Эксперты Goal наименьшие шансы на чемпионство дают следующим сборным, которые распределили в порядке очереди: Дания, Венгрия, Турция, Украина, Швейцария, Чехия, Словакия, Словения, Сербия, Румыния, Шотландия, Польша, Албания и Грузия. 

Евро-2024 стартует на футбольных полях Германии 14 июня и продлится до 14 июля.

Пока знатоки футбола дают разные прогнозы, Суперкомпьютер назвал свой вариант будущего победителя европейского чемпионата. 

Сборная Казахстана, которая не сумела попасть на чемпионат Европы, в эти дни проводит товарищеские матчи. 7 июня мы проиграли в Ереване команде Армении со счетом 1:2.  

А 11 июня пройдет встреча со сборной Азербайджана, на нейтральном поле в Венгрии, начало в 19:00 по казахстанскому времени. 

Читайте также

Футбол Тренер Тобола
Легендарный казахстанский футболист заменил главного тренера "Тобола"
шахматы
На десять дней Алматы станет шахматной столицей Азии
Футбол Травма Игрока
Главный голеадор Польши Левандовски получил травму в матче с Турцией
Куандык Шынасилов
Евро-2024 Сборная Казахстана по футболу 2024 год Чемпионат Европы по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Осторожно, воры: в МВД обратились к казахстанцам
Осторожно, воры: в МВД обратились к казахстанцам
В Алматы ограничат движение на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая
В Алматы ограничат движение на пересечении проспектов Райымбека и Суюнбая
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: