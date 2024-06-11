Франция названа главным претендентом на "золото" Евро-2024

За несколько дней до старта европейского футбольного первенства в Германии объявлен основной кандидат на чемпионство будущего турнира. По версии издания Goal, этой командой является сборная Франции, сообщает Zakon.kz.

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Конечно же, это пока версии и прогнозы, у каждого болельщика и специалиста есть свое мнение. Все же портал Goal выдал свой вариант, где французов назвали главным фаворитом Евро-2024.

За подопечными Дидье Дешама следуют Португалия, Бельгия, Англия, Германия, Испания, Нидерланды, Австрия и Хорватия. Топ-10 рейтинга фаворитов закрывает сборная Италии, действующий обладатель трофея.





Фото: Instagram/azzurri

Эксперты Goal наименьшие шансы на чемпионство дают следующим сборным, которые распределили в порядке очереди: Дания, Венгрия, Турция, Украина, Швейцария, Чехия, Словакия, Словения, Сербия, Румыния, Шотландия, Польша, Албания и Грузия.

Евро-2024 стартует на футбольных полях Германии 14 июня и продлится до 14 июля.

Пока знатоки футбола дают разные прогнозы, Суперкомпьютер назвал свой вариант будущего победителя европейского чемпионата.



Сборная Казахстана, которая не сумела попасть на чемпионат Европы, в эти дни проводит товарищеские матчи. 7 июня мы проиграли в Ереване команде Армении со счетом 1:2.

А 11 июня пройдет встреча со сборной Азербайджана, на нейтральном поле в Венгрии, начало в 19:00 по казахстанскому времени.