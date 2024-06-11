На десять дней Алматы станет шахматной столицей Азии

В Алматы собрались 650 лучших юных шахматистов Азии. KazChess — Казахстанская федерация шахмат при поддержке Акимата города Алматы и Азиатской шахматной федерации принимает 26-й юношеский чемпионат Азии.

Об ожиданиях от турнира и его юных звездах мы поговорили с первым вице-президентом KazChess, вице-президентом Азиатской шахматной федерации, гроссмейстером Дарменом Садвакасовым.



– В прошлом году в Астане играли матч за звание чемпиона мира Дин Лижэнь и Ян Непомнящий, Алматы принимал взрослый чемпионат Азии. Какие международные турниры для наших любителей шахмат вы могли бы отметить в этом году?



– Недавно в Актобе завершился Мемориал Владимира Дворковича – Aktobe Open с самым большим призовым фондом в истории шахматных турниров в Казахстане – 45 млн тенге. Турнир имел статус первого этапа Кубка Казахстана и собрал очень сильный состав. Сейчас в Алматы стартовал юношеский чемпионат Азии с участием порядка 650 спортсменов из 34 стран – столь масштабного мероприятия международного уровня, с точки зрения количества игроков, у нас еще не было. А уже в начале августа Астана принимает командный чемпионат мира по рапиду и блицу. Среди участников заявлены экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, а также действующие чемпионы мира из Китая – Цзюй Вэньцзюнь и Дин Лижэнь. Запланированы и другие крупные турниры.

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Фото: KazChess

– 26-й юношеский чемпионат Азии открылся красочной церемонией во Дворце спорта им. Балуана Шолака, его главная арена и станет местом шахматных сражений с 10 по 20 июня. Мы здесь в 2022-м уже успешно проводили чемпионат мира по рапиду и блицу: и ФИДЕ, и зрителям, и спортсменам игровой зал тогда очень понравился.Нынешние участники собрались из разных уголков Азии – от Ирана до Новой Зеландии. Юношеские чемпионаты Азии примечательны как раз тем, что на них обычно собираются будущие большие звезды шахмат. Вспомним, что индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу, который в этом году поборется за звание чемпиона мира, на чемпионате Азии – 2018 до 12 лет в Таиланде собрал коллекцию из пяти золотых медалей.– На правах хозяев мы даем возможность выступить более 170 юным шахматистам, включая тех, кто уже стучится в двери взрослых сборных Казахстана и, может быть, поедет в сентябре в Будапешт на Всемирную шахматную олимпиаду.

В первую очередь отмечу 15-летнего Алдияра Ансата. В декабре он стал самым молодым победителем в истории взрослых чемпионатов Казахстана, а на недавнем Aktobe Open заработал третий гроссмейстерский балл. После формальных процедур ФИДЕ Алдияр станет самым молодым гроссмейстером в истории казахстанских шахмат, побив мой рекорд четвертьвековой давности. Поздравляю нашего таланта с важным достижением!

18-летняя Амина Кайрбекова – бронзовый призер взрослого чемпионата Казахстана – 2020. В составе женской сборной Казахстана стала серебряным призером командного чемпионата мира – 2023. В этой же категории до 18 лет будет играть и 13-летняя Елназ Калиахмет, в прошлом году ставшая серебряным призером чемпионата мира – 2023 до 14 лет.

Ну и еще один 13-летний талант – Эдгар Мамедов. В начале апреля на очень сильном по составу турнире в испанской Менорке он выполнил третью норму международного мастера, а на Aktobe Open получил первый гроссмейстерский балл.

Свои звездочки есть и в других командах – Индии, Китая, России под флагом ФИДЕ, Ирана, Вьетнама, Монголии, Узбекистана. Так что для жителей и гостей южной столицы этот турнир – отличная возможность познакомиться со звездами шахмат уже ближайшего будущего.





Фото: KazChess

– Пока участники будут сражаться за шахматными досками, что будет предложено зрителям?



– Мы постарались сделать чемпионат не только интересным для участников, но и привлекательным для зрителей. Трансляция доступна на сайте телеканала Kazsport. Будет работать группа опытных комментаторов, в которую вошли гроссмейстер Муртас Кажгалеев, тренер и арбитр Олжас Менгали. Также запланированы мастер-классы от известного молдавского гроссмейстера Виорела Бологана и нашего Алишера Сулейменова.

Мы хотим, чтобы зарубежные участники и гости запомнили Казахстан как гостеприимную страну с богатыми традициями и историей. Кроме того, планируется насыщенная социальная программа. Например, шахматисты сыграют матч против футболистов алматинского "Кайрата". Состоится экологическая акция: весь пластик, использованный во время турнира, будет переработан. Непосредственный вклад в экоакцию внесут сами участники – крутя педали "велошредера", они подготовят пластиковый материал для изготовления шахматных досок и кубков.