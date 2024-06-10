Скандал в Казахстане с Лео Игитой набирает обороты
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Заявление Казахстанской федерации футбола (КФФ) по инциденту с капитаном сборной Казахстана по футзалу, а также других игроков АФК "Кайрат" опубликовано 10 июня 2024 года на странице в Instagram.
"Казахстанская федерация футбола заявляет, что произошедший инцидент с капитаном национальной сборной Казахстана и АФК "Кайрат" Лео Игитой, а также с другими игроками алматинского клуба будет рассмотрен соответствующим юридическим органом организации. Федерация обеспокоена и считает подобные инциденты недопустимыми, прилагая все усилия для поддержания высокого уровня этики и профессионализма среди игроков, а также для предотвращения подобных случаев среди фанатов".Пресс-служба КФФ
Также сказано, что все обстоятельства будут изучены и приняты соответствующие дисциплинарные меры.
Сам Игита не остался в стороне и принес извинения за эпизод с болельщиками.
Его заявление также опубликовано в официальном Instagram-аккаунте АФК "Кайрат".
"Я искренне сожалею о том, что вчера после второй финальной игры в Алматы произошла неприятная ситуация с атрибутикой футбольных клубов. Прошу прощения за неуважение и неосторожность ко всем казахстанским футбольным и футзальным клубам и их болельщикам, в частности футбольным клубам "Актобе" и "Астана".Лео Игита
В заключении говорится:
"Мы признаем, что такие события недопустимы в любой ситуации и что были действия, которые не вписывались в этические нормы. Приношу извинения от своего имени и от имени коллектива "Кайрата".
Лео Игита защищает цвета "Кайрата" с 2011 года. За сборную Казахстана он играет с 2013 года. Он пять раз признавался лучшим вратарем планеты (2015, 2016, 2018, 2019 и 2020).
В апреле 2024 года Игита, несмотря на то, что команда не смогла обыграть сборную Узбекистана в товарищеском матче, похвалил молодых игроков.