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Футзальный "Кайрат" оштрафуют почти на два миллиона тенге

Футзальный &quot;Кайрат&quot; оштрафуют почти на два миллиона тенге, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 18:00 Фото: kff.kz
10 июня 2024 года состоялось заседание комитета по этике Казахстанской федерации футбола (КФФ). Во время него был вынесен вердикт по скандалу с голкипером АФК "Кайрат" и сборной Казахстана по футзалу Лео Игитой, сообщает Zakon.kz.

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Решение выглядит следующим образом:

  • на АФК "Кайрат" наложить штраф в размере 500 МРП (1 млн 846 тыс. тенге). АФК "Кайрат" оплатить штраф в срок до 10 июля 2024 года;
  • на генерального директора АФК "Кайрат" Кужанову А. М. наложить дисциплинарную санкцию в виде замечания;
  • обязать АФК "Кайрат" найти инициаторов (провокаторов) вышеуказанного инцидента и провести с ними и иными болельщиками разъяснительную работу в рамках произошедшего, о результатах чего сообщить КФФ до 24 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что вратарь АФК "Кайрат" и сборной Казахстана по футзалу Лео Игита угодил в скандал. На пути к автобусу он прошел по разложенным фанатами шарфам и флагам "Актобе" и "Астаны", а затем потанцевал на атрибутике. После этого федерация и сам спортсмен выступили с обращением.

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