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Главный голеадор Польши Левандовски получил травму в матче с Турцией

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 10:33 Фото: Instagram/polish.national.football.team
В преддверии Евро-2024 по футболу многие команды проводят контрольные игры. И в одном из таких матчей знаменитый снайпер польской сборной Роберт Левандовски вынужден был покинуть поле из-за травмы, сообщает Zakon.kz.

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Нападающий сборной Польши получил травму в товарищеском матче с Турцией, который проходил в Варшаве. Для поляков это была не единственная потеря в домашней игре. 

Перед уходом из поля Левандовски сделал результативный пас на Кароля Свидерски, который открыл счет в противостоянии с турками. Празднуя забитый мяч, 27-летний форвард неудачно приземлился после прыжка с повреждением голеностопа и вскоре был заменен.

На 32-й минуте поединка поле покинул и Левандовски. На данный момент пока неизвестно, какое состояние обоих футболистов. Сам же матч закончился победой хозяев со счетом 2:1. 

Поляки на чемпионате Европы-2024 выступят в одной группе с командами Нидерландов, Австрии и Франции.

В ночь на 11 июня также прошли два товарищеских матча с участием серьезных команд Европы.

Чехия – Северная Македония – 2:1.

Нидерланды – Исландия – 4:0.

Если польские фанаты переживают за состояние здоровья своей звезды, то французы в эти дни тоже беспокоятся за Килиана Мбаппе. Новичок "Реала" из-за травмы сыграл только в конце товарищеского поединка против Канады, и его команда не смогла обыграть соперника – 0:0.

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