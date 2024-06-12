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Евро-2024: Левандовски не поможет Польше в матче против Нидерландов

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 11:06 Фото: Instagram/_RL9
Лидер и капитан футбольной сборной Польши Роберт Левандовски пропустит стартовый матч своей команды на чемпионате Европы-2024 из-за надрыва двуглавой мышцы бедра. Форварда "Барселоны" не будет хватать в очень важном поединке с голландцами, сообщает Zakon.kz.

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Польский забивной форвард пропустит старт Евро-2024 из-за полученной травмы в товарищеском матче против Турции 10 июня. Новость о ситуации с Левандовски поведал глава врачебного штаба польской дружины – Яцек Ярошевски.

"Провели обследование трех игроков после игры с Турцией. Павел Давидович получил растяжение четырехглавой мышцы бедра, у Кароля Свидерски растяжение голеностопного сустава без значительных повреждений. Они вернуться к тренировкам в течение 3-4 дней. У Левандовски произошел надрыв двуглавой мышцы бедра, что не позволит ему играть в течение недели. Делаем все возможное, чтобы он смог сыграть против Австрии". Главный врач сборной Польши по футболу Яцек Ярошевски.

16 июня польская сборная начинает групповую стадию Евро-2024 матчем против команды Нидерландов. А затем сыграет с Австрией, эта игра запланирована на 21 июня.

Сигнал о травме главного голеадора Польши Роберта Левандовски поступил накануне, после товарищеской встречи с Турцией.

Между тем сборная Казахстана по футболу потерпела поражение в поединке с Азербайджаном со счетом 2:3.

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