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Фигуристам с большой разницей в возрасте запретили кататься в паре

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 03:30 Фото: pixabay
Фигуристам запретили вставать в пару, если разница в возрасте спортсменов превышает семь лет, сообщает Zakon.kz.

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Международный союз конькобежцев (ISU) ввел новые правила для выступлений фигуристов. Они коснутся дуэтов с разницей в возрасте от семи лет. Соответствующее предложение выдвинули 11 июня на конгрессе организации в Лас-Вегасе. Его рассмотрели и утвердили из "соображений безопасности", в том числе психо-эмоциональной.

Миру известны пары по фигурному катанию с большей разницей в возрасте между партнерами. К примеру, серебряный призер Олимпийских игр Хао Чжан в 27 лет катался в паре с 15-летней спортсменкой. А год назад на чемпионате Китая также выступал дуэт 10-летней фигуристки и ее 23-летнего партнера.

А 8 июня из-за досадной ошибки Лаура Гарсия-Каро не смогла завоевать бронзовую медаль на Чемпионате Европы в Риме. Спортсменка упустила награду в нескольких шагах от финиша.

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