Казахстанская певица Луина посмеялась над разницей в возрасте с мужем

Известная казахстанская певица Луина и ее муж Артем Обухов опубликовали шуточное видео на тему разницы в возрасте. Как известно, исполнительница старше супруга на семь лет, сообщает Zakon.kz.

К примеру, на кадрах муж с женой смотрят видео на смартфонах. Только смеяться их заставляют разные передачи. Если Артем выбрал интернет-шоу "Что было дальше?", то Луина предпочитает пародии 78-летнего Евгения Петросяна.

"А какая разница в возрасте у вас?" – говорится в подписи к публикации.

Также, если Артем обращается к виртуальному голосовому помощнику Алисе, то Луина обворачивает пульт пленкой.

Комментаторы остались довольны увиденным.

Я под столом.

Вот это актерская игра, браво! Стоя аплодирую.

Обожаю.

Очень рассмешили, – отмечают подписчики.

Материал по теме Луина без макияжа восхитила поклонников красивым голосом

Ранее стало известно, что заслуженный деятель Казахстана Дильназ Ахмадиева записала песню в память о погибшей Салтанат Нукеновой. Отрывок композиции она опубликовала 30 июля 2024 года на странице в Instagram.