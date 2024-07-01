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Казахстанская певица Луина посмеялась над разницей в возрасте с мужем

Казахстанская певица Луина посмеялась над разницей в возрасте с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 20:00 Фото: Instagram/luinaofficial
Известная казахстанская певица Луина и ее муж Артем Обухов опубликовали шуточное видео на тему разницы в возрасте. Как известно, исполнительница старше супруга на семь лет, сообщает Zakon.kz.

К примеру, на кадрах муж с женой смотрят видео на смартфонах. Только смеяться их заставляют разные передачи. Если Артем выбрал интернет-шоу "Что было дальше?", то Луина предпочитает пародии 78-летнего Евгения Петросяна.

"А какая разница в возрасте у вас?" – говорится в подписи к публикации.

Также, если Артем обращается к виртуальному голосовому помощнику Алисе, то Луина обворачивает пульт пленкой.

Комментаторы остались довольны увиденным.

  • Я под столом.
  • Вот это актерская игра, браво! Стоя аплодирую.
  • Обожаю.
  • Очень рассмешили, – отмечают подписчики.

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