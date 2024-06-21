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"Ойлерс" снова не отдадут "Пантерам" заветный трофей? Аналитика букмекеров

&quot;Ойлерс&quot; снова не отдадут &quot;Пантерам&quot; заветный трофей? Аналитика букмекеров, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 17:58 Фото: Olimpbet
Финальная серия Кубка Стэнли, которая могла завершиться сухой победой "Флориды", неожиданно затянулась до шестого матча в Канаде. И у "Эдмонтона" есть все шансы сравнять.

"Эдмонтон Ойлерс" – "Флорида Пантерс". 22 июня, 05:00 (время Астаны)

"Эдмонтон Ойлерс" по ходу затяжной финальной серии Кубка Стэнли приобретает все больше и больше поклонников. Вопреки ожиданиям, канадцы никак не хотят отдавать "Флориде" ее первый трофей в НХЛ.

По прогнозам экспертов Olimpbet, на этот раз шансы команд на победу почти равны. А значит, розыгрыш может дойти до решающей седьмой игры. Победитель матча: "Эдмонтон Ойлерс" – 1.82, "Флорида Пантерс" – 1.98.

Финальная серия переезжает из флоридского городка Санрайз в канадский Эдмонтон. Американцы еще в прошлом матче на своем льду могли завоевать заветный трофей, но уступили (3:5). "Нефтяники" сократили разрыв до минимума, теперь счет в серии 3-2 в пользу "Пантер".

Команда Криса Кноблауха в финальной серии сотворила то же, что и в регулярном чемпионате – поднялась, так сказать, со дна, и начала бороться за лидерство, когда ее практически уже списали со счетов. "Ойлерс" проиграли "Флориде" три стартовых матча, но затем одержали две победы подряд – дома и в гостях. Наконец разыгрался лидер команды Коннор Макдэвид, который во второй встрече кряду набрал 4 (2+2) очка.

У "пантер" же, которые имеют более стабильный состав и более широкую скамейку, чем соперник, возникли проблемы с реализацией. Например, в последней встрече на своем льду хоккеисты "Флориды" сделали 32 броска в створ против 24-х у соперника, но забили всего трижды. К тому же сдал позиции вратарь "пантер" Сергей Бобровский, который вытаскивал команду первые три матча.

Учитывая психологический надлом "Флориды", "Эдмонтон" вполне способен отыграться и сравнять счет в серии. К тому же будут подгонять родные трибуны. Однозначно матч ожидается результативный – Тот (5.5) Б – 1.9.

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